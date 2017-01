Ce probleme întâmpină, în Constanţa, o studentă din Malaezia

Ce probleme întâmpină, în Constanța, o studentă din Malaezia

Facultatea de Medicină din cadrul Universității „Ovidius” Constanța a reprezentat, pentru mulți tineri din țări din Africa, Asia, ba chiar și din Europa de Vest, șansa de a-și urma visul. Mulți dintre studenții străini care studiază Medicina la Constanța recunosc faptul că principalul criteriu pentru care au ales această facultate a fost taxa de studiu accesibilă. Însă, odată ajunși aici, o bună parte reclamă că întâmpină probleme în a se integra în societate, de a se acomoda; unii, pentru că se lovesc de reticența românilor, alții pentru că încă din primele zile în țara noastră au căzut victime unor infracțiuni. În aceste cazuri, intră în scenă Iylia Qayyum Binti Dzul-kifly, mediator social intercultural în cadrul Centrului pentru Resurse Civice. Iylia - sau Iulia, cum îi spun profesorii și prietenii ei români - are 24 de ani, este din Malaezia și este studentă în anul IV la Facultatea de Medicină. Recunoaște că, și după patru ani petrecuți în țara noastră, limba română încă îi mai pune probleme. „Înțeleg când cineva îmi vorbește românește, dar îmi vine greu să mă exprim. Îmi este greu să găsesc cuvintele, diferențierea între masculin și feminin reprezintă o problemă”, ne mărturisește tânăra, pe care am întâlnit-o cu ocazia unui seminar pe tema integrării migranților în societatea românească, organizat de Centrul pentru Resurse Civice. Chiar și așa, nu se dă bătută și încearcă pe cât de des posibil să vorbească în română. „În magazin, în taxi, vorbesc românește. De altfel, în magazine, doar vânzătoarele tinere știu engleza”, a adăugat fata.La început, a fost dezamăgită de România Se numără printre studenții care au ales facultatea din Constanța pentru că era mai ieftină. La început și ea, precum o bună parte dintre colegii ei, a fost dezamăgită de țara noastră: „Eram reticentă, pentru că am fost tâlhărită, am fost înșelată de proprietarul apar-tamentului în care locuiam. Dar, ulterior, mi-am spus că voi locui aici pentru șase ani, așa că nu pot sta închisă în casă”. E drept, problemele nu au dispărut; cel mai recent, atât ea cât și colegii pe care-i ajută au întâmpinat dificultăți în obținerea de reduceri la facturile la căldură. În astfel de situații, când sunt nemulțumiri, colegii i le transmit, iar ea, împreună cu cei din organizație, intermediază relația cu autoritățile, pentru soluționarea lor.„Aici, vârstnicii sunt mai activi”Cu toate acestea, a început să îndrăgească România.„Am început să că-lătoresc, să cunosc țara, am fost în București, Timișoara, Bra-șov. Și am străbătut Constanța la picior. Îmi plac monumentele de aici, este un oraș atât de frumos. Îmi place zona Peninsulară, Casa cu Lei, moscheea. Știu fiecare monument din oraș, acum!”, ne spune tânăra studentă zâmbind. La fel, apreciază mâncarea de aici, stilul de viață. „În Malaezia, mâncarea este foarte condimentată și grea. Aici nu este atât de variată și de colorată precum în țara mea natală, dar îmi pare mai sănătoasă. Un prieten român mi-a spus că fetele din România sunt învățate încă de mici că trebuie să mănânce porții mici, pentru a nu se îngrășa. M-a surprins acest lucru, căci noi mâncăm ce vrem, cât vrem. Probabil de aceea în România sunt persoanele mai slabe. Este diferit și-mi place. De asemenea, am observat că persoanele vârstnice sunt mai active. Vezi persoane de 60 - 70 de ani care merg pe stradă, care merg la cumpărături, care au o viață activă. În Malaezia este altfel. Copiii au grijă de ei, le fac cumpărăturile, vârstnicii ies rar din casă, iar când o fac, se deplasează cu mașina. Consider că este mai sănătos cum se procedează aici”, a continuat Iylia. Țelul ei, pentru acest an, este să învețe mai bine limba română și să-i convingă și pe colegii ei, încă dezamăgiți de modul cum au fost primiți, să îndrăgească țara noastră. „România îmi oferă educația, este normal să-mi arăt respectul învățând limba și cunoscând cât mai multe despre această țară”, a încheiat tânăra.