Ce pedepse au primit violatorii fiicei fostului senator Sabin Ivan

Judecătorii constănțeni s-au pronunțat, ieri, în dosarul în care fiica fostului senator Sabin Ivan apare ca parte vătămată, ea fiind victima unui viol comis, în această vară, în cartierul Ana-dalchioi, din Constanța. Magistrații de la Tribunal au dispus, ieri, condamnarea lui Elvis Iusein, de 21 de ani, din Nuntași, și Orhan Sachir, de 31 de ani, din Constanța, la câte opt ani de pușcărie, pentru că, în noaptea de 1 spre 2 iunie a.c., au violat-o pe Ioana Sabina Ivan, fiica fostului senator de Constanța, Sabin Ivan. Un complice de-al lor, Azis Ipechi, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru comiterea infracțiunilor de încercarea de a determina mărturia mincinoasă și favorizarea infractorului. De asemenea, magistrații au dispus ca inculpații să plătească victimei suma de 50.000 de lei reprezentând daune morale. Sentința nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel. Totul s-a întâmplat în noaptea de 1 spre 2 iunie, în jurul orei 1.30, când Sabina Ioana Ivan, de 20 de ani, se întorcea de la o petrecere cu o prietenă de-a sa. Cele două se aflau pe strada Soveja când au fost abordate de indivizi dubioși. Sabina a fost luată cu forța și băgată într-o mașină, pe când prietena sa a fost reținută de un alt individ, pentru a nu putea interveni. Ioana Sabina Ivan a fost însă dusă în spatele unor blocuri din cartierul Anadalchioi, unde cei doi indivizi au supus-o la perver-siuni sexuale. Nemulțumiți de prestația fetei, care plângea și încerca să fugă din mâinile lor, indivizii au dus-o pe strada Ștefăniță Vodă, unde, într-un gang, au dezbrăcat-o și au violat-o. Mai mult decât atât, Elvis Iusein și Orhan Sachir au oferit-o pe fată și altor prieteni de-ai lor, contra sumei de 30 de lei. Imediat cum a scăpat din ghearele violatorilor, tânăra s-a prezentat la Poliție, unde a depus plângere. În mai puțin de 24 de ore, indivizii au fost prinși și arestați. Sabin Ivan o așteaptă pe Ioana acasă Ioana Sabina Ivan este fiica adoptivă a fostului senator Sabin Ivan, doctor balneolog, fost director al Sanatoriului din Mangalia, acum în vârstă de 85 de ani. Acesta din urmă a decis să o înfieze pe Ioana, în urmă cu 12 ani, după ce singurul lui fiu a murit la 32 de ani. Atât el, cât și soția sa, în acest moment grav bolnavă și țintuită la pat, au vrut să aibă un suflet lângă ei, care să-i îngrijească la bătrânețe. Probabil diferența de generații și lipsa de comunicare dintre cei trei au făcut ca relația dintre soții Ivan și fiica adoptivă să nu fie tocmai excelentă în ultimii ani. Totuși, fata s-a remarcat prin inteligența sa, terminând un liceu bun din Constanța, respectiv „George Călinescu”, cu nota 9.40. În prezent, urmează cursurile Facultății de Psihologie din cadrul Universității „Ovidius”, din Constanța. Contactat telefonic, medicul Sabin Ivan ne-a declarat, ieri, că aflase de la un cunoscut soluția dată de judecători, că îi pare foarte rău că fiica sa a trebuit să treacă prin așa ceva și că nicio pedeapsă nu este suficient de mare pentru in-divizii care au abuzat-o pe Ioana, „mai ales pentru un copil care abia pornește în viață”, a mai completat acesta. „Eu nu am pe nimeni, ea ne-ar fi de mare ajutor. Are ce învăța de la mine! Aș vrea să vină acasă… Ea a făcut și unele greșeli, a avut parte de un anturaj care nu i-a fost favorabil, dar este un copil extrem de inteligent”, ne-a mai spus Sabin Ivan, referindu-se la faptul că, din cauza divergențelor de opinii, relațiile dintre ei, în ultimii ani, s-au cam răcit, iar Ioana nu mai locuiește cu ei. Consiliată de psihologul școlii De partea cealaltă, Ioana Sabina Ivan a aflat, ieri, de la ziariștii „Cuget Liber”, despre soluția emisă de Tribunalul Constanța. Ea ne-a spus că se simte în siguranță atâta timp cât știe că indivizii vor rămâne „acolo”, adică după gratii... Tânăra ne-a povestit că a reușit să treacă de acele momente datorită sprijinului pe care l-a avut din partea dirigintei ei, de la Liceul „Călinescu”, și a psiho-logului școlii. „Am avut și prietenii care mi-au fost alături și m-au făcut să uit de acele momente”, ne-a mărturisit Ioana Sabina Ivan. În ceea ce privește relația pe care o are cu tatăl ei, Ioana ne-a spus că îl vizitează destul de des, dar că au fost dăți în care nu a primit-o, iar atunci nu a avut de ales.