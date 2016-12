Ce păţeşti dacă baţi un poliţist sub ochii soţiei gravide? Eşti pus la muncă în folosul comunităţii

Lege exemplară pentru "smardoi"

Ce pățești dacă bați un polițist sub ochii soției gravide? Ești pus la muncă în folosul comunității

Nu de puține ori întâlnim în trafic șoferi recalcitranți care devin agresivi dacă ei con-sideră că le-ai tăiat calea sau te-ai apropiat prea mult de mașina lor. Primul lucru pe care îl fac este să înjure și să co-boare din mașină pentru a-și face dreptate și, nu de puține ori, unii indivizi apelează la violență și la amenințări.De la înjurături și până la a scoate pistolul nu este decât un pas, iar Constanța s-a confundat cu astfel de cazuri în trecut. Deși indivizii cr-ează panică printre ceilalți participanți, de multe ori, deși ajung în fața instanței, ajung să fie cercetați în libertate. Este și cazul lui Adrian-Cristian Hăloiu, de 39 de ani, din Constanța care a provocat un scandal monstru în mijlocul străzii, a distrus mașina unui polițist și l-a agresat pe acesta, totul sub ochii soției însărcinate, iar magistrații au decis să îl lase în libertate. El este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de dis-trugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și loviri sau alte violențe, iar în urma procesului completul de judecată din cadrul Judecătoriei Constanța a hotărât ca indi-vidul să fie condamnat la un an și zece luni de închisoare cu suspendare.„Obligă inculpatul să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Constanța sau organizat în colaborare cu una din instituțiile din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremu-nerată în folosul comunității în cadrul unei unități stabilite de Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Constanța - Că-minul pentru Persoane Vârstnice sau Direcția de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Constanța, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare”, se arată în soluția magis-traților. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.Scandalul a avut loc la începutul lunii iulie, la intersecția bulevardului 1 Decembrie 1918 cu stra-da București din zona Casei de Cultură. Individul se deplasa la volanul unui autoturism marca Bentley, iar polițistul se afla în timpul liber, cu mașina personală.Hăloiu a devenit recalcitrant după ce polițistul s-ar fi apropiat prea mult de ma-șina lui. El a oprit mașina și a coborât, moment în care polițistul a observat intenția și a blocat ușile mașinii. Supărat că agentul a reac-ționat în acest fel, Hăloiu a spart geamul portierei și l-a lovit cu pumnii pe polițist. În secundele următoare, Hăloiu a plecat, dar a revenit imediat și a continuat scandalul. Agentul de poliție a ripostat și a folosit un spray paralizant pe care îl avea asupra lui.Ceilalți participanți la trafic au oprit imediat mașinile și au intervenit. Polițistul a depus o plângere la poliție, iar Hăloiu a fost identificat și escortat la audieri după câteva zile. El a fost reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore, iar jude-cătorii au decis să îl cerceteze sub control judiciar.