"Ce ne facem în cazul unei calamităţi cu 2000 de victime???? Ne ia dracu pe toţi!"

"Ce ne facem în cazul unei calamități cu 2000 de victime???? Ne ia dracu pe toți!"

Unul din medicii care a participat, vinerea trecută, la tragedia de la clubul Colectiv a scris pe pagina sa de socializare un mesaj cât se poate de sincer despre intervenția medicilor bucureșteni. Doctorul Cosmin Humulescu de la Spitalul Clinic Colțea trage un semnal de alarmă cu privire la deficitul de personal din spitale.„Fac parte din gașca *șpăgarilor*. De regulă mă emoționez greu. Noaptea trecută a fost una fără precedent pentru mine. Am aflat destul de târziu despre eveniment - pe la ora 1. L-am sunat pe colegul meu care era de gardă la Spitalul Clinic Colțea (atenție!- spitalul clinic, NU DE URGENȚĂ). Mi-a spus că e o imagine de coșmar. M-am îmbrăcat, am luat un bax de apă și in 10 minute eram la spital. Așa a fost pentru majoritatea, oamenii nu au fost chemați ci AU VENIT!! Una din asistentele noastre a venit din Voluntari, fără remunerație, fără șpagă, plătindu-și taxiul din salariul ei de 1100 de lei, salariul cu care creste un copil de 15 ani. De ce? Din omenie, din empatie, din ce motiv vreti voi, sa ajute niște oameni carora li s-au topit bancnotele "de șpagă" in buzunar, impreuna cu buletinele. 7 victime au fost duse la Colțea. Cea mai putin gravă era o fată cu arsuri pe 20% din suprafața corpului. Vi se pare puțin? pentru ea au insemnat ambele brațe si fața!!! Cei mai gravi erau 2 baieți cu arsuri pe 55% din suprafată corpului. Unul dintre ei a trebuit să fie intubat, s-a pus problema unei come induse, dar, medicul anestezist s-a temut ca nu se va mai trezi asa că a fost intubat treaz, doar cu analgezie. In terapie intensivă era un miros de fum, provenit doar din aerul expirat de cei arsi. Absolut toti aveau fața arsă - si căile aeriene. S-au mobilizat toți medicii din sectia de chirurgie. Șeful secției, prof. Traean Burcoș, debrida si curăța arsurile cot la cot cu rezidenții dumnealui. A venit personal de pe toate sectiile spitalului. Au fost 40 de cadre medicale pentru 7 victime. Atenție! cadre medicale inseamnă medici, asistente, tehnicieni, infirmiere, brancardieri. Numai un imbecil iși inchipuie ca deficitul de personal este numai in rândul medicilor. Deci la intrebarea - de câte cadre medicale este nevoie pentru 180 de victime? raspuns- cam de 800-1000. Cam cați sunt disponibili la ora actuală in București? Păi cam ăștia am fost toți! Aoleo....pai și noi ce ne facem in cazul unei calamități cu 2000 de victime???? Răspuns- Ne ia dracu pe toți!!!!Bolnavii de la Colțea au fost, chipurile, bolnavi triați, cu leziuni mai putin grave. M-am gandit cu groază la ce a fost la Floreasca sau la Arși, etc. Femei si barbati cu fețele arse, fără păr pe cap, cu ochii tumefiati si cu lacrimi de sânge. Si ce face românul? Nimic!!!!! In seara asta cârciumile sunt din nou pline in București. Așa ca acest mesaj este pentru TINE, IMBECILULE, care te afli intr-o stare de sanatate aparentă si din acest motiv stai relaxat si nu esti preocupat. Pentru TINE, CRETINULE, care la 40 de ani si la primele semne de boală vii la doctor si spui ca vrei "să te facă bine, că ție ți-a luat 1 milion pe lună la sănătate" - IESI LA PROTEST, IMPLICĂ-TE, fă ceva cu substanță, lasă dracu episodul din las fierbinți. Daca nu pentru tine fă-o pentru MĂ-TA, aia pe care o aduci la internare vinerea pentru că ți se pare ție că ultima ei bășină a mirosit putin diferit, doar pentru ca vrei tu sa te duci la Predeal să mănânci pleșcoi in weekend. Fă-o pentru fratii tai, pentru copii tăi care ies la distracție în niste locuri care in mod legal nu ar obtine autorizație de funcționare nici ca siloz. Veșnică recunostință "șpăgarilor" din spitalele bucureștene! Ati dat dovada si de această dată de un maxim profesionalism!EDIT: Scopul acestei postari nu este acela de a atrage recunoștință! Sper ca mesajul se va intelege corect. Ar fi bine sa nu mai bezmeticim precum muștele fara cap”, a scris medicul Humulescu.