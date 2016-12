„Ce ne deranjezi domnule…!?! Aveţi câini, eşti ditamai omul. Oricum n-au furat nimic“

Cum reacționează polițiștii când ești vizitat de hoți:

„Ce ne deranjezi domnule…!?! Aveți câini, ești ditamai omul. Oricum n-au furat nimic“

Atunci când observați un individ suspect, care încearcă să vă intre în casă sau care dă târcoale gospodăriei vecinului, nu ezitați să sunați la 112! Acesta este unul dintre sfaturile pe care polițiștii le-au transmis, în nenumărate rânduri, constănțenilor, inclusiv prin intermediul presei, în demersul lor de reducere a infracționalității. De altfel, nu cu mult timp în urmă, comisarul șef Iulian Mândruță, șeful Poliției de Proximitate din cadrul Poliției Constanța, atrăgea atenția că inclusiv tentativele de spargere a locuinței, de forțare a intrărilor, trebuie sesizate.„De cele mai multe ori, vecinii bine intenționați, intervin ei și strigă: «Ce cauți domle acolo, pleacă imediat!». Ideal ar fi să pună repede mâna pe telefon și să sune la Poliție. Să se uite bine la suspect, să vadă cum este îmbrăcat, ce înălțime are și dacă vede și vreun semn distinctiv, precum un tatuaj sau altceva, este foarte bine. Poate se înșeală, poate nu este un hoț, dar nu contează, este un străin și este bine să se sesizeze. Dar prin intervenția lor, oamenii doar îi atenționează. Hoții pleacă, dar cel mai probabil vor încerca să spargă o altă casă, unde poate nu-i va mai observa nimeni. Iar polițiștii trebuie să-l prindă”, sublinia polițistul pentru „Cuget Liber”.Ce se întâmplă, de fapt, în realitate, când Poliția este sesizată despre o tentativă de spargere a unei locuințe? „Polițiștii vin după mai bine de 40 de minute și se arată deranjați că au fost chemați deși nu a fost nimic furat!”, ne-a reclamat Andreea N., o constănțean-că din zona Dacia a municipiului.Pățania a avut loc în noaptea de sâmbătă spre du-minică, 26 spre 27 octombrie. Puțin după miezul nopții, într-o gospodărie de pe strada Ion Păun Pincio, un individ a forțat ușa locuinței, o fereastră, după care s-a urcat pe casă.„Vecinul l-a auzit și a început să strige «Care ești acolo?». A ieșit în curte, am ieșit și noi, iar cumnatul meu l-a văzut pe individul care fugea: era înalt, subțire și îmbrăcat cu o geacă galbenă. Imediat, vecinul a sunat la 112. Echipajul a venit însă după aproximativ 40 de minute, iar reacția polițiștilor m-a surprins. În loc să ne întrebe și pe noi ce am văzut, pe cumnatul meu care-l zărise pe hoț și putea să le ofere niște detalii, i-au reproșat vecinului că de ce i-a sunat, că tot nu a intrat în casă, în plus avem și câini și este ditamai omul”, a povestit constănțeanca.Cert este că individul a dispărut în noapte, până la sosirea patrulei de poliție și i s-a pierdut urma…„Poate a mai intrat și în alte curți înainte să-l surprindă vecinul sau ulterior a mai încercat să spargă alte case. Nu ar fi fost normal să ajungă mai repede la sesizare și chiar să facă o anchetă? Să afle mai multe detalii despre suspect?”, a continuat femeia.De altfel, reclamanta spune că, dacă în trecut în zonă patrula zilnic o mașină de poliție, în ultimii ani, arareori își mai face simțită prezența câte un echipaj. Drept urmare, nu este prima dată când hoții fac „vizite” nocturne.Contactat cu privire la cele reclamate, Bogdan Păduraru, purtătorul de cuvânt al Poliției Constanța a declarat: „Orice atitudine necorespunzătoare manifestată de lucrătorii de poliție poate fi reclamată, în scris, către Inspectoratul Județean de Poliție Constanța, și va fi anchetată de Biroul de Control Intern, urmând să se ia măsurile care se impun, dacă se confirmă o abatere”.