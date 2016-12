Ce mizerie! Cum îşi negocia şpaga un inspector de la ANAF

2

Frumos comentariu

Ce as putea sa mai spun,dar fara sa epuizez subiectul,ar fi urmatoarea observatie.Prezenta unui infractor dovedit in mijlocul unui colectiv sau institutie de stat nu-i afecteaza nici pe colegi si nu-l afecteaza nici pe seful institutiei.Toti colegii sunt surprinsi de "atitudinea" tovarasului de munca.Sunt depistati politisti corupti dar comandantul lor se face ca nu stie cu ce se ocupa subordonatul.Colegii lui nu au auzit nimic,nu au vazut nimic.Sunt arestati primari,sau sefi de consilii judetene dar partidul lor creste in sondaje.Este arestat primarul orasului dar inlocuitorul lui,cel care timp de 15 ani i-a suflat in ceafa,este favoritul numarul unu in sondaje.Da,Sistem Ticalosit.Doar o vorba sa mai spun.Ca un blestem al naturii,acesti oameni care au inventat si alimenteaza Sistemul Ticalosit,nu-si dau seama ca intr-o buna zi Ticalosenia se va intoarce chiar impotriva lor,asemenea unui bumerang.Istoria are dovezi(vezi comunismul,fascismul,etc ).Le plang de mila,nu-si dau seama ce fac.

Răspuns la: sistem ticalosit

Adăugat de : Platitor de taxe, 30 septembrie 2015

Sistemul pe care clasa politica la creat in ultimii 25 de ani duce la astfel de spete. Profesionistii sunt din ce in ce mai putini. Ei sunt...