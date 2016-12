Ce maşini noi mai cumpără constănţenii

Ce mașini noi mai cumpără constănțenii

Datele Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) arată că, în decembrie 2013, constănțenii au înmatriculat peste 120 de mașini noi, o cifră destul de frumușică, dacă ne uităm pe datele lunilor precedente. Bineînțeles, cap de listă este, așa cum ne-a obișnuit de ani de zile, am putea spune, Dacia. Peste 20 dintre mașinile noi înmatriculate în ultima lună din an au fost modele ale acestei mărci. Loganul are cea mai mare priză la constănțeni, însă și Sandero și Duster-ul sunt preferate de mulți. Lăsând Dacia la o parte, și marca Ford are fanii ei printre șoferii constănțeni. Aproape 20 de modele noi au ajuns la înmatriculări, luna trecută, potrivit datelor DRPCIV. Surpriza mare apare atunci când vorbim despre Mercedes-Benz. 13 noi modele au obținut în decembrie numerele de înmatriculare și circulă, de atunci, pe străzile din Constanța! De asemenea, tot cu peste zece modele noi înmatriculate în luna cadourilor se poate lăuda și Volkswagen, o altă marcă extrem de apreciată de constănțeni. În acest caz, modelele Golf, Jetta, Passat, Plo și Tuareg se numără printre preferințe.