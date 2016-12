Ce îi aşteaptă pe şoferi în 2012

Ce îi așteaptă pe șoferi în 2012

Anul 2012 nu vine cu semne bune pentru șoferii care vor încălca regulile de circulație rutieră. Amenzi usturătoare pentru cei prinși beți la volan, dar și pentru cei care le împrumută mașinile, testări psihologice pentru șoferii care provoacă accidente - sunt doar câteva dintre prevederile proiectului propus de Direcția Poliției Rutiere. Într-un clasament întocmit pe baza numărului de accidente rutiere, România se află pe locul opt în topul țărilor unde ți-ai putea găsi sfârșitul pe șosea. Cu 140 de morți în accidente rutiere, la milionul de locuitori, țara noastră este printre cele mai periculoase din Europa, din acest punct de vedere. Înăsprirea sancțiunilor, dar și a condițiile impuse șoferilor este răspunsul pentru disciplinarea șoferilor în trafic, astfel că, zilele acestea, un nou Cod Rutier este în dezbatere în Comisia Juridică a Camerei Deputaților.Comisarul șef Constantin Dancu, șeful Poliției Rutiere Constanța, consideră că măsurile propuse sunt de bun augur, dar este sceptic cu privire la intrarea lor în vigoare. „Au mai fost numeroase tentative de a modifica prevederile Codului Rutier, dar au eșuat. Așa că, până nu le văd aprobate, nu mai cred nimic”, a declarat polițistul, pentru „Cuget Liber”. Dacă va fi aprobat, noul Cod Rutier ar urma să fie aplicat din primăvara lui 2012.Prevederile noului Cod RutierRevenind la prevederi, iată câteva dintre noutățile care ar putea să dea de furcă, de anul viitor, șoferilor indisciplinați:- Scade pragul alcoolemiei permise, de la 0,80 g/l la 0,50 g/l alcool în sânge, ceea ce înseamnă că, în aerul expirat, pragul scade de la 0,40 mg/l la 0,25 mg/l. Mai mult, șoferilor surprinși sub influența băuturilor alcoolice li se va reține permisul până la 120 de zile.- Impunerea testării psihologice a șoferilor în următoarele situații: atunci când au fost sancționați, de cel puțin două ori, pentru conducerea agresivă a unui vehicul în interval de doi ani (conducerea agresivă înseamnă: schimbarea neregulamentară a benzilor de circulație, efectuarea manevrei de întoarcere prin folosirea sistemului de frânare, apropierea excesivă din spate sau din lateral de alte vehicule, pornirea de pe loc prin demararea excesivă a mașinii, folosirea abuzivă a farurilor sau claxonului); atunci când sunt surprinși beți la volan, când sunt cercetați pentru producerea unui accident cu victime sau când depășesc cu mai mult de 60 km/h viteza maxim admisă. Altfel spus, teribiliștii care doboară recorduri de viteză vor fi obligați să viziteze, pentru a-și putea primi permisul de conducere înapoi, și psihologul. Fără o adeverință medicală care să specifice că motivele care au impus luarea măsurilor punitive au fost depășite, nu vor putea urca la volan.- Suspendarea permisului pentru o perioadă între 30 și 60 de zile pentru comportamentul agresiv în trafic.- Mai multe puncte - amendă: pentru depășirea vitezei maxime admise cu 51 - 60 km/h se aplică de la 9 la 20 puncte - amendă. Aceeași sancțiune riscă și cei care conduc o mașină neînmatriculată, șoferii care efectuează depășiri neregulamentare.- Vânzarea unei mașini trebuie declarată în trei zile - fostul proprietar are această obligație; în caz contrar, va fi sancționat cu între 9 și 20 de puncte - amendă, iar dacă noul proprietar nu solicită înscrierea autoturismului în termen de 15 zile, riscă să aibă aceeași soartă. În plus, se suspendă înmatricularea vehiculului, iar cei prinși la volanul unui autoturism a cărei înmatriculare a fost suspendată primesc între 20 și 100 de puncte - amendă și suspendarea permisului pentru patru luni.Amenzi mai mariAnul 2012 înseamnă și creșterea amenzilor, prin creșterea punctului de amendă. Astfel, în condițiile în care punctul de penalizare este 10% din salariul minim pe economie, iar acesta crește la 700 de lei, și valoarea punctului de amendă va crește la 70 de lei. Ceea ce înseamnă că amenda maximă va ajunge la 7.000 de lei.