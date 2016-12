Ce gafă monumentală fac şoferii când le apare un pericol în faţă

1

CORECT

In mod gresit, soferii fara experienta franeaza atunci cand in fata le apare un pieton, chiar si pe trecerea de pietoni. Acest lucru nu ii face decat sa isi toceasca cauciucurile si, doamne fereste, sa toceasca si placutele de frana. Trebuie sa precizez ca aceste daune nu sunt acoperite prin CASCO. Un sofer cu experienta, cum probabil ca este intervievatul dvs, nu ar calca frana, ci ar intra drept in pieton, pentru ca daunele rezultate in urma accidentului ar fi acoperite prin polita CASCO si nu ar afecta bugetul familiei conducatorului auto.