Ce efecte va avea noul Cod de procedură civilă

Mare majoritate a vocilor din justiție susțin că intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă, începând cu luna septembrie a.c., ar duce la un blocaj și un haos imens în actul judiciar românesc. Președinții de instanțe spun că, pentru a intra în vigoare noile modificări, este nevoie de mult mai mulți judecători și grefieri, dar și de mai multe săli de judecată, goluri ce nu pot fi umplute într-un timp atât de scurt.Dar care sunt principalele modificări pe care le aduce noul Cod de procedură civilă? Pentru a ne lămuri cu privire la acest aspect, am stat de vorbă cu magistratul Răzvan Anghel, de la Curtea de Apel Constanța, formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Na-ționale pentru Grefieri.O primă și deosebit de im-portantă modificare pe care o aduce noul Cod de procedură civilă se referă la circuitul dosarelor.„Atunci când se înregistrează cererea nu se va mai fixa termen de judecată, se va stabili doar completul. Acesta va intra în procedură prealabilă primului termen de judecată. Asta înseamnă că se verifică acțiunea. Dacă nu se îndeplinesc condițiile prevăzute în lege, se comunică reclamantului să completeze acțiunea. Acest lucru trebuie să-l facă într-un termen de zece zile. Dacă reclamantul nu face acest demers, iar acțiunea sa nu este completată, acțiunea este anulată. Dacă acțiunea se completează în perioada indicată sau dacă este din start concepută corect este comunicată pârâtului, fără citarea reclamantului. Din acel moment, pârâtul dis-pune de un termen de 25 de zile pentru a depune întâmpinarea. Dacă acesta nu depune întâmpinarea, completul de judecată va stabili primul termen în dosar. Dacă pârâtul depune întâmpi-narea, aceasta se comunică reclamantului, care, la rândul lui, are un termen de 10 zile pentru a depune răspunsul la întâmpinare. Abia după ce judecătorul face toate aceste demersuri, în maximum trei zile va trebui să fixeze primul termen de judecată în proces“, ne-a explicat magistratul Răzvan Anghel.Pentru a urgenta judecarea dosarelor, legiuitorul a impus ca primul termen de judecată să fie stabilit de complet (nu de calculator, ca până acum) într-un termen de maximum 60 de zile.Marea majoritatea proceselor - în cameră de consiliu!Suprizele nu se opresc însă aici. Odată cu noul Cod de procedură civilă, avem de a face cu o schimbare fundamentală a modului de desfășurare a proceselor din acest spectru.„Primul termen de judecată va avea loc în cameră de consiliu. Acest prim stadiu al procesului se numește «cercetarea procesului». La acest prim termen, în baza discuțiilor cu părțile, judecătorul trebuie să estimeze durata procesului (durata previzibilă a procesului). Tot în cameră de consiliu se administrează și probele. Efectiv, tot procesul are loc în cameră de consiliu, iar când se termină cercetarea procesului se stabilește un ultim termen pentru dezbateri, aceasta fiind singura etapă ce va avea loc în ședință publică. Dacă părțile nu se prezintă, dezbaterile se pot desfășura tot în cameră de consiliu“, ne-a precizat magistratul Răzvan Anghel.În căile de atac nu va exista etapizarea prezentată mai sus, valabilă, așadar, doar pentru judecarea dosarelor pe fondul cauzei, cercetarea procesului efectuându-se în ședință publică.Calea de atac a apelului devine definitivă!Mai mult decât atât, noul Cod de procedură civilă prevede ca termenele de judecată să fie stabilite la o anumită zi și oră, pentru a fi evitat timpul de așteptare de pe holurile instanțelor cu care avocații și justițiabilii constănțeni sunt obișnuiți, mai ales la Judecătoria Constanța, unde volumul de dosare este foarte mare. Așadar, va conta extraordinar de mult modul de organizare al timpului de către fiecare magistrat în parte, care, cu cât și-l va gestiona mai bine, cu atât va fi mai eficient.Un nou element de noutate pe care-l aduce noul Cod de pro-cedură civilă este legat de faptul că se generalizează calea de atac a apelului, care devine și definitivă. De exemplu, litigiile de muncă se vor judeca, pe fond, la Tribunal; decizia, care va fi atacată cu apel, se va judeca la Curtea de Apel, iar hotărârea de la această instanță va deveni definitivă. Vor mai rămâne foarte puține dosare care vor avea fond, apel și recurs, așa cum eram obișnuiți până în prezent.Constanța mai are nevoie de 60 de magistrațiÎn urmă cu doar câteva luni, cu ocazia unei vizite la Constanța, membrii CSM Alexandru Șerban și Horațius Dumbravă erau de părere că, dacă noul Cod de procedură civilă va intra în vigoare atât de repede, Justiția din România va intra în colaps, iar asta pentru că toate analizele care s-au făcut spun că, musai, este nevoie de suplimentarea posturilor de judecători până la 237, iar cei care vor avea de pierdut nu vor fi decât justițiabilii.La Constanța, de exemplu, potrivit studiilor făcute, este nevoie de suplimentarea cu 60 de posturi de magistrat, ceea ce presupune nu numai plata lor, ci și asigurarea unor spații în care să lucreze. „La noi este nevoie de o altă clădire“, a completat, atunci, președintele Curții de Apel Constanța, judecător Nicolae Stanciu. Rămâne însă de văzut dacă previziunile sumbre ale mai-marilor din Justiție se vor adeveri începând cu data de 1 septembrie a.c.