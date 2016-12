Ce dezastru a provocat un şofer drogat

Ce dezastru a provocat un șofer drogat

Patru accidente, nouă mașini avariate și o persoană ajunsă în spital - asta a lăsat în urmă, după o zi petrecută la volan, un constănțean aflat sub influența substanțelor narcotice. Ziua de miercuri, 29 februarie, a fost una plină pentru constănțeanul Marian Eugen Burchi, de 36 de ani. Plină de accidente rutiere, căci la asta s-a ajuns, după ce s-a urcat la volan, deși consumase substanțe stupefiante. Drept consecință, el a fost acuzat de nu mai puțin de șapte infracțiuni: trei infracțiuni de conducere sub influența produselor stupefiante sau medicamente cu efecte similare, două infracțiuni de părăsirea locului accidentului și două infracțiuni de conducere deși permisul i-a fost suspendat. În rândurile de mai jos, vă prezentăm care a fost șirul evenimentelor, potrivit Poliției Rutiere și Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, în atenția cărora se află dosarul. Șirul evenimentelor Constănțeanul a ajuns în vizorul Poliției Rutiere în jurul orei 12.40. Se afla la volanul unui BMW, iar pe strada I. L. Caragiale, în dreptul blocului L115 nu a păstrat distanța în mers și a lovit în spate o Dacie Logan. În urma impactului o persoană, pasager în autoturismul lovit, a fost rănită și transportată la spital. Polițiștii l-au dus pe șoferul responsabil la spital, pentru realizarea de analize de sânge și urină, din cauza comportamentului. Aici s-a descoperit, spun polițiștii, că tânărul consumase înainte de a se urca la volan benzodiazepine (diazepam) și cannabis. Oamenii legii au reținut permisul de conducere, dar nu se impunea și reținerea constănțeanului, având în vedere că victima fusese rănită ușor. Marian Eugen Burchi nu s-a lăsat intimidat de faptul că nu mai avea permis. Așa că, după câteva ore, s-a urcat din nou la volanul mașinii sale și a pornit din nou prin oraș. Consecința: în jurul orei 18,15, în timp ce se afla pe Bulevardul Mamaia, a acroșat un Matiz, după care și-a văzut de drum. Peste jumătate de oră, pe strada Eliberării, ajuns în dreptul stației taxi, a acroșat trei taxiuri, mărcile Renault Symbol, Dacia Logan și VW Golf. În cele din urmă, a ajuns din nou în custodia polițiștilor, iar aceștia au aflat că tânărul a mai fost implicat într-o tamponare, în jurul orei 12.00, în urma căreia au fost avariate patru mașini. Astfel că, după o zi plină de peripeții, Burchi a fost reținut, iar ieri, procurorii au propus arestarea lui preventivă pentru 29 de zile. Trebuie precizat că bărbatul nu se află la prima abatere de la lege. El a fost condamnat în trecut pentru mai multe furturi calificate și tâlhării, de instanțele din România, Franța și Germania. Conducerea pe drumurile publice sub influența stupefiantelor prinde amploare, au atras atenția polițiștii. „Sunt din ce în ce mai multe cazuri, iar consumul de stupefiante la volan reprezintă un real pericol. Urmările pot fi dintre cele mai grave, iar cel mai recent exemplu este accidentul petrecut pe strada Mircea cel Bătrân, în urmă căruia și-a pierdut viața antrenorul Vasile Luban”, a afirmat Tudorel Dogaru, șeful Biroului Accidente din cadrul Poliției Rutiere Constanța.