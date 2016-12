Ce dedesubturi ascunde afacerea Primăria Constanţa - Fin.Co.Ge.Ro?

2

Proces istoric la final - Fin ge ro – Primar, primarul pierde pe toata linia

Proces istoric la final - Fin ge ro – Primar, primarul pierde pe toata linia De partea primarului si a municipalitatii cei 3 avocati au relatat aparent convingator o pledoarie bazata pe faptul ca disparitia a 10 000 de metri patrati din concesiunea FINge ro de 50 000 m p s-au volatilizat datorita aparaturii neperformante .Unul din avocati a declarat cu nonsalanta :”Doamna Presedinte a fost o inatamplare” La care Ionel Hasotti a replicat , aratand ca si-a notat ce au afirmat adversarii ca “si un furt e o intamplare” dezvoltand pe aceasta tema ca desi poti insela pe cine a tot timpul , si toata lumea o data nu poti insela toata lumea tot timpul. “Ceea ce n-a spus nimeni in acest proces este ca firma care a luat cele 35 loturi este firma care are Brick “ ceea ce spune tot..Apoi am vazut un Ionel Hasoti intr-o pledoarie de zile mari care s- a dezlantuit asupra primarului “care baga mana in buzunarul meu”, fura dar sa i se reduca daunele pentru ca a furat mai putin , teoria furtului folositor etc. Ce a urmat a fost o adevarata furtuna asupra unui “primar disperat ca va trebui sa plateasca daune “de 1 milion de euro dupa 13 ani si un numar halucinant de 61 de procese tribunale si Curtea Suprema de Justitie.Aparatorii italienilor au numit inadmisibile consideratiile partii adverse –afirmate aici in premiera cu privire la necesitatea investirii cu formula executorie a sentintelor din contencios administrativ si au tinut o adevarata lectie teoretica despre contencios cu referiri la Iorgovan lege si Curtea de la Strasbourg . Hasoti a continuat si a aratat ca obligatia magistratilor este de a stopa abuzurile altfel ar fi un semnal nepotrivit catre cei care vor sa respecte legea. Mai mult a acuzat iar primarul ca procedeaza cu privire la marirea redeventei deja stabilite de la 85 000 de dolari la 900 000 de euro anual la fel ca la furtul masinilor din Ungaria, “iti fur masina si daca mi dai 2000 de euro ti-o dau inapoi.” “Primarul a avut neobrazarea “sa ia loturile castigate de firma italiana care a fost blocata din 1999 sa execute constructiile si ar putea sa ceara daune mult mai mari dar se rezuma la 1 milion de euro , dar de la primar personal si nu de la municipalitate.