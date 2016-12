CE AU FOST ŞI CE-AU AJUNS INTERLOPII CONSTANŢEI

"Nu mai sunt bătăile de altădată"

CE AU FOST ȘI CE-AU AJUNS INTERLOPII CONSTANȚEI

Străzile Constanței au fost împărțite de ani buni de interlopi, care își disputau supremația prin reglări de conturi în locurile publice. Din spusele polițiștilor, la momentul actual, în Constanța este liniște. Grupările de interlopi fie se răcoresc la închisoare, fie sunt în libertate, dar „au o bună colaborare cu compartimentul Grupări Infracționale”, din cadrul IPJ Constanta. Singurul interlop căutat de oamenii legii rămâne Lucian Călimărea.Cea mai veche grupare de acest gen este cea a lui Săceanu, care stăpânea Piața Chiliei. „Familia” număra câțiva zeci de adepți. O altă grupare este „Frații”, din care cei mai cunoscuți sunt Mihăiță și Traian Vasea. Grupul lor număra, la un moment dat, 50 de membri. În aceleași ape se scăldau rivalii din clanul „Spaniolu”, al cărui lider era Petrică Tomescu, gruparea lor numărând tot 50 de membri. Adversarii Spaniolilor sunt Pitbullii, care și-au luat numele după porecla șefului, Marius Aurel Mihai.Se omorau în bătaieProblematica pe grupări infracționale a început în 2006 când, la nivel național, infracțiunile de violență au căpătat amploare. Se depășise deja pragul de „un simplu pumn” și se ajunsese la stadiul în care grupurile rivale se întâlneau și se băteau, înarmați cu săbii, cuțite sau chiar arme. Din acest motiv, s-a înființat un compartiment de Grupări Infracționale, care are ca scop identificarea grupărilor de acest gen, identificarea persoanelor și, bineînțeles, trimiterea lor în judecată. „Noi în Constanța ne confruntam cu grupuri de persoane care aveau altercații între ele. Se întâlneau și se băteau”, explică comisarul șef Camil Manea, adjunct al Poliției Constanța.Acum, interlopii cer protecție polițiștilor!„La început, grupurile existente nu se temeau de noi, pentru că nu ne cunoșteau și nu credeau că îi putem prinde. Încetul cu încetul, am reușit să identificăm fiecare persoană și, rând pe rând, s-au dus la închisoare pentru tentative de omor, vătămări corporale grave, șantaj, ultraj contra bunelor moravuri, distrugere și tulburarea liniștii și ordinii publice”, a declarat un reprezentant al compartimentului Grupări Infracționale.În prezent, în Constanța este liniște din acest punct de vedere. Majoritatea interlopilor sunt la închisoare, iar cei în libertate sunt urmăriți intens de către polițiști. „Majoritatea sunt la închisoare. Au văzut cum este la pușcărie, așa că s-au cumințit astfel încât, de doi ani încoace, mare lucru nu se mai întâmplă, din fericire pentru toată lumea. Nu mai sunt bătăile de altădată. Ei ne știu numerele de telefon, dar n-am primit niciodată vreun apel amenințător. Ne sună și ne spun dacă au vreo problemă și, de obicei, ne întreabă ce să facă. De exemplu, ne sună și ne spun când vrea cineva să îi bată. Bineînțeles, depun plângere, iar noi mergem și căutăm persoanele respective”, afirmă polițistul de la Grupări Infracționale.„Am avut un caz în care un individ și-a strâns oamenii și au vrut să-l bată pe un altul, care juca fotbal. Cel care juca fotbal, văzând că spiritele se încing, le-a propus să nu se bată ca grup, ci parte în parte, pentru că, bătându-se în grup, îi aștepta închisoarea. La final, cel care a fost bătut a venit la Poliție și a depus o plângere. I-am audiat pe toți și au recunoscut că nu au vrut să fie acuzați de ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniștii și ordinii publice și astfel, s-au gândit că e mai bine să se bată parte în parte și nu în locuri publice”, a mai spus polițistul.Grupări din alte județe veneau să se bată la ConstanțaAnii trecuți, grupuri din alte județe veneau ca turiști și ajungeau la Constanța cu conflictele de acasă. Gruparea Ghenosu de la Vâlcea, Caranii de la București și alții veneau la malul mării pentru a-și rezolva problemele și pentru a vărsa sânge. „În urmă cu câțiva ani, gruparea Ghenosu de la Vâlcea avea ceva de împărțit cu gruparea unor sportivi de la București, care organizau, la Constanța, Local Kombat. Unul dintre băieții sportivi a venit și a stat de vorbă cu noi. Ne-a spus că e posibil să se întâmple ceva, ne-a explicat despre ce e vorba și a afirmat că nu le e frică de gruparea Ghenosu, dar sunt conștienți că vor intra în închisoare. Noi am participat la toate galele Local Kombat. La un moment dat, Ghenosu de la Vâlcea a trimis o vorbă, cum că îl doare spatele și nu mai poate veni la Constanța”, povestește omul legii.De ce este fuga lui Călimărea motiv de bucurieLucian Călimărea, unul dintre membrii grupării „Spaniolu” este căutat de polițiști deoarece la începutul lui 2012 a fost condamnat la opt ani de închisoare, pentru tentativă de omor. Condamnarea a survenit după ce, în februarie 2007, l-a bătut crunt pe rivalul din gruparea Frații. Lucian Călimărea este dat în urmărire din luna mai, de când se pare că a fugit din țară.Însă gestul lui de a fugi din țară nu este văzut de polițiști ca un lucru negativ. Din contră! Dacă s-ar fi conformat cu pedeapsa, probabil că interlopul ar fi scăpat din închisoare în trei - patru ani, pentru bună purtare sau altele. Însă, având în vedere că este un fugar, în acest caz, pedeapsa nu se va mai micșora. Polițiștii sunt siguri că la un moment dat, dintr-un motiv sau altul, Călimărea se va întoarce în țară. Iar atunci, oamenii legii îl vor aștepta cu brațele deschise, în arest!