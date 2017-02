Ce au făcut procurorii DIICOT în 2016. Mii de inculpaţi, trimişi în judecată

Ce au făcut procurorii DIICOT în 2016. Mii de inculpați, trimiși în judecată

Procurorii DIICOT au soluționat 13.168 de dosare în anul 2016, în creștere cu 12,53% față de 2015, fiind întocmite 1.485 de rechizitorii, în creștere cu 28,46% față de anul anterior, un număr de 3.866 de inculpați fiind trimiși în judecată, se arată în bilanțul activității Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pe anul 2016, postat pe site-ul instituției.Numărul dosarelor rămase nesoluționate la finele anului 2016 a fost de 12.489, în creștere cu 20,98% față de acceași perioadă din 2015, când au rămas nesoluționate 10.323 de dosare. Anul trecut, în cauzele instrumentate de procurorii DIICOT au fost cercetate 15.279 de persoane, comparativ cu 2015, când au fost cercetate 17.291 de persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu 11,64%.De asemenea, în anul 2016, au fost întocmite 1.485 de rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, în creștere cu 28,46% față de anul anterior, când au fost întocmite 1.156 de rechizitorii. Media dosarelor soluționate per procuror cu rechizitoriu sau acord de recunoaștere a vinovăției a crescut de la 4,51 cauze per procuror în 2015 la 6,08 cauze per procuror în 2016, reprezentând o creștere de 34,81% față de anul trecut.În 2016, au fost trimiși în judecată 3.866 de inculpați, față de anul 2015, când au fost trimiși în judecată 3.892 de inculpați, ceea ce reprezintă o scădere cu 0,67%. Potrivit raportului de activitate al DIICOT, în 2016, numărul cauzelor de soluționat la această structură de parchet a fost de 25.657 de cauze, din care 15.334 cauze nou înregistrate în perioada de referință, față de 22.025 cauze în 2015, din care 13.133 cauze nou înregistrate în 2015.