Ce aşteptări aveţi pentru Constanţa? Clădire abandonată a CJC, ocupată abuziv de zeci de romi. Balconul s-a prăbuşit pe trotuar

Geaba procurori

In primavara anului 2011 cade gardul cimitirului.Un barbat de 63 de ani a murit pe loc si al doilea este internat la urgente.Geaba militie,geaba procuror,geaba primar,geaba inspectia in constructii.Daca ei isi faceau datoria,azi aflam si noi cine a fost vinovat de prabusirea gardului.Daca in 2011 cineva facea puscarie,azi nu ar mai fi cazut balconul Julietei.Asa,doar banuim.Probabil ca unul dintre cei doi batrani a stranutat pe strada. Hapciu.....Baang... ! In momentul ala s-a prabusit gardul cimitirului.Ghinion.Acum au dreptate si procuroii.Poti sa-l tragi pe mort la raspundere ? Poate a fost racit.Sa stiti ca atunci cand va plimbati pe strada,pentru siguranta voastra, trebuie sa vorbiti in soapta.La cel mai mic zgomot,se prabusesc ziduri,cad balcoane,cad arbori,stalpi,panouri publicitare,cad tigle,acoperisuri si cate nu-ti mai trece prin cap.Sau cate nu te mai lovesc in cap.Toate cad in afara de clanul criminal Constantinescu-Mazare-Fagadau.In cazul nostru,balconul s-a prabusit noaptea.Cine a stranutat in noaptea aia ? Poate a stranutat Romeo sub balcon sau poate a tusit Julieta in balcon.Poate s-a rastit Constantinescu la gardieni,sau Palaz la Basescu.Nu stim. Primarul,militienii,procurorii inspectorii in constructii ,inspectorii din administratie dorm si in timpul zilei.Eu cred ca in noaptea aia a batut vântul in balcon.Cum poti sa tragi un vânt la raspundere ? Dosar inchis.NUP.