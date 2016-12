Semne de întrebare în accidentul aviatic de la Tuzla

Ce ascunde Armata Română?

Așa cum anunțam în urmă cu câteva zile, unul dintre cei doi supraviețuitori ai accidentului aviatic de la Tuzla, din vara anului trecut, constănțeanul Marius Nazare - maistru militar la Centrul de Scafandri, pleacă în aceste zile în Afganistan. Deși știrea a fost confirmată de surse din Armată, în urma unei solicitări oficiale a ziarului „Cuget Liber“ adresate Ministerului Apărării Naționale (MApN) cu privire la misiunea pe care o are militarul Marius Nazare în teatrul de operații din Afganistan, pe ce perioadă se va întinde aceasta, câți alți militari constănțeni vor pleca alături de el, cu ce Unitate Militară din țară vor pleca etc., biroul de presă al Ministerului Apărării Naționale ne-a trimis următorul răspuns: „Referitor la solicitarea dumneavoastră, vă comunicăm următoarele: Informa-țiile legate de numele militarilor, pregătirea desfășurată și misiunile executate de aceștia în teatrul de operații din Afganistan sunt excep-tate de la liberul acces la informațiile de interes public”. Legea tăcerii cu privire la plecarea lui Nazare în Afganistan Iată că, dintr-o dată, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale devin retinceți cu privire la informații care nu au cum să lezeze în vreun fel instituția ori interesele naționale. Mai ales că, până nu demult, Armata organiza ceremoniale și tot felul de evenimente la plecarea ostașilor în misiuni. Există o sumedenie de exemple în care presa, odată cu plecarea militarilor în teatrele de operații, cu acordul Armatei, firește, oferă informații detaliate cu privire la misiunile pe care le vor întreprinde. Nu de puține ori, la solicitarea aceluiași minister, ziariștii au fost convocați la plecările militarilor români peste hotare, tocmai pentru a scoate în evidență activitatea Armatei Române. Brusc, în situația lui Marius Nazare, despre care se presupune că se încearcă, în vreun fel, „ascunderea” lui peste hotare, pentru a sta departe de nemulțumirile familiilor celor 12 militari, colegi de-ai săi, ce au murit în tragedia aviatică de la Tuzla, care nu sunt împăcate cu rezultalele anchetei efectuate de Parchetul Militar, MApN-ul abordează „legea tăcerii”. Nu putem să nu coroborăm aceste suspiciuni cu mărturisirile familiilor disperate ale căror copii, soți ori tați și-au găsit sfârșitul într-un eveniment care a fost clasat de procurorii militari, din punctul acestora de vedere totul producându-se din cauza unor defecțiuni tehnice. Nu s-a găsit, prin urmare, niciun vinovat! Dacă adunăm și sesizările familiilor militarilor morți prin care au acuzat multe nereguli cu privire la anchetă, am putea înțelege de ce se încearcă „ascunderea” singurilor martori/supraviețuitori la producerea tragediei. Mai mult ca sigur, mai marii din Ministerul Apărării Naționale așteaptă ca timpul să treacă, iar lumea să uite… Rudele militarilor decedați au încercat, așa cum era și firesc, după producerea accidentului, cât și după însănătoșirea lui Marius Nazare, să afle, din gura lui, ce s-a întâmplat… Numai că acesta nu „făcea decât să spună câteva cuvinte, pe care le repeta continuu ca pe-o poezie…, nerăspunzând, concret, la vreuna dintre întrebări”, după cum spune tatăl unui militar mort. Dacă Marius Nazare are ceva de ascuns, înseamnă că și Armata ascunde multe aspecte legate de tragedia aviatică de la Tuzla. Probabil că tocmai de aceea toate aspectele legate de plecarea sa în Afganistan sunt catalogate „strict secret” de către Ministerul Apărării Naționale. Moartea celor 12 militari a scos din uz avionul de tip AN 2 Chiar ieri, surse militare, citate de Mediafax, au anunțat că Armata Română a renunțat la utilizarea avioanelor de tip AN 2, din cauza accidentului aviatic care a avut loc la Tuzla, în vara anului trecut, în care și-au pierdut viața 12 militari. Oare de ce Ministerul Apărării Naționale a așteptat să aibă loc o adevărată tragedie în care să-și piardă viața într-un mod cumplit 12 militari români ce aveau tot viitorul în față ca să ia o astfel de decizie? Cu toate acestea, tot Armata se așteaptă ca familiile decedaților să ia de bun rezultatul anchetei în care pentru moartea persoanelor dragi nu s-a găsit nici un vinovat și are pretenția de la presă să dea numele militarilor doar, eventual, atunci când ei se întorc acasă în coșciug!