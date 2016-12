Ce amenzi au primit şoferii „microbuzelor-conservă” de călători

6

Politie nevigilenta sau complice?!

Sunt posesor de autoturism, locuiesc langa scoala 16, vizavi de fostul Abator si zilnic microbuzele care pleaca de la gara spre Eforie/Techirghiol merg efectiv cu viteza de 10-15 km la ora!...incurcand traficul! Sunt zone unde banda unu e ocupata si ei merg ca melcul pe banda doi formand nepasatori coada in spatele lor! Degeaba ii mai claxonam, ii doare-n cot! Codul rutier spune clar ca nu ai voie sa circuli cu mai putin de 10 km sub viteza minima legala, decat in situatii speciale (defectiuni tehnice, inmormantare) ! POLITIA RUTIERA DE CE OARE INCHIDE OCHII DE ANI DE ZILE LA ACESTE ABATERI ?!?