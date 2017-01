Ce alegeţi: legalizarea prostituţiei sau închiderea saloanelor de masaj erotic?

8

Stiu ca si acum se intampla aceste lucruri. De-a lungul timpului, am observant un aspect: un compromis atrage dupa el altul si apoi altul etc. Deja in noul cod penal prostituția a fost dezincriminata si sunt pedepse muuuuult mai blande pentru viol, pedofilie etc. Urmand acest trend, prostitutia va deveni o meserie legala, iar peste 10 ani pedofilia va fi redefinita, in loc de sex cu minor, in sex cu minor sub 12 ani (de exemplu). Cum pervertirea morala a tinerilor este foarte usor de realizat, pe fondul saracirii populatiei, vom avea o multime de prostituate tinere si foarte tinere (stiu ca si azi sunt prostituate minore). Din punct de vedere social - eu le consider pierdute. Cate dintre ele vor avea sansa sa faca si altceva in viata? Sa termine o scoala? Sa intemeieze o familie? Sa creasca si sa ofere un mediu sanatos si educatie copiilor pe care ii va avea (daca ii va avea)? In final, poate estima cineva care vor fi costurile sociale ale legalizarii prostitutiei? Cat costa controalele medicale obligatorii si cine le va plati? Convingerea mea este ca de fiecare data cand are loc o relaxare a normelor morale - societatea pierde. E adevarat, normele morale la noi sunt raportate in principal la credinta crestina, dar si alte religii au aceleasi norme morale. Eu prin norme morale inteleg cateva reguli general valabile, a caror respectate este in beneficiul omului si al societatii, si le asigura atat progresul cat si continuitatea.

Adăugat de : noni, 5 februarie 2014

Dar si acum se intampla aceste lucruri, din pacate. Legalizarea ar scoate la lumina locatiile unde se intampla aceste lucruri si ar putea organele...