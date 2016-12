Ce a însemnat vara 2012 pentru poliţişti

Ce a însemnat vara 2012 pentru polițiști

O vară grea - astfel caracterizează polițiștii constănțeni sezonul estival care se încheie. Au primit un număr record de solicităriprin 112, au avut loc numeroase scandaluri și furturi, dar cu toate acestea se declară mulțumiți: au acționat din pripă și au prevenit petrecerea unor infracțiuni care ar fi putut pune în pericol vieți omenești.Conducerea Inspectoratului Județean de Poliție Constanța a tras linie și a făcut bilanțul activității desfășurate de polițiștii constănțeni și de cei 176 de detașați din țară, în perioada 15 iunie - 27 august 2012. După analizarea datelor - numărul ridicat de evenimente culturale, sportive sau electorale la care au fost solicitați, reclamațiile primite de la turiști la care au trebuit să răspundă, numărul infracțiunilor înregistrate - concluzia trasă a fost că sezonul estival 2012 a fost unul dificil. Cu toate acestea, consideră polițiștii, statisticile - deși la unele capitole se constată creșteri ale ratei infracționalității - ilustrează că și-au făcut datoria cu respon-sabilitate.Record de apeluri la 112Un prim aspect punctat de reprezentanții Poliției Constanța a vizat numărul record de apeluri telefonice înregistrate la Serviciul unic de urgență 112.„Au fost peste 20.000 de inter-venții în urma solicitărilor prin 112, adică în medie 280 de intervenții în 24 de ore, în toate stațiunile. Dacă facem o analiză a ceea ce se reclama, constatăm că nu toate țineau de competența noastră: certuri pe locurile de parcare, cu personalul hotelier sau cu admi-nistratorii de unități, cu ospătarii, cu privire la notele de plată sau con-dițiile de cazare. Dar am răspuns, pentru a detensiona situațiile, pentru a nu degenera. Acest fapt a însemnat o reacție fermă și rapidă a polițiștilor”, a declarat comisarul șef Adrian Rapotan, adjunct al Poliției Constanța.Mai multe furturiPe de altă parte, mai mulți turiști au însemnat și mai multe infrac-țiuni. Un aspect pozitiv este faptul că cele mai multe au fost furturi - punând în pericol doar patrimoniul, nu și viața oamenilor.„Chiar dacă infracțiunile judiciare constatate au crescut puțin față de anul trecut - au fost înregistrate 413 infracțiuni judiciare - ne bucu-răm că au scăzut cele privitoare la persoane. Cele mai multe au fost furturi și aș putea spune că în mare parte s-au datorat și neglijenței turiștilor care au dat dovadă de nepăsare față de bunurile lor”, a declarat comisarul șef Camil Manea, adjunct al Poliției Constanța.Pentru vara viitoare, se va cere ajutorul autorităților localePentru vara viitoare, polițiștii și-au propus să fie și mai bine pregătiți. Ceea ce înseamnă să înceapă pregătirile încă din această toamnă, a atras atenția chestorul Petre Tobă, șeful Poliției Române, aflat la Constanța cu ocazia prezentării bilanțului. Și, deși a admis și el că efectivele de polițiști au fost reduse comparativ cu numărul turiștilor care este în creștere de la an la an, șeful Poliției Române consideră că se poate face față afluxului, grație bunei cooperări dintre polițiști, jandarmi și polițiști de frontieră.„Le-am cerut colegilor ca din momentul în care se încheie acest sezon să demareze pregătirile pentru următorul. Și sunt câteva modificări pe care le avem în vedere. De exemplu, autostrada este finalizată, ceea ce înseamnă creșterea turis-mului de week-end și trebuie să fim pregătiți. De asemenea, am constatat că în unele stațiuni s-a îmbunătățit gradul de cazare - în Costinești, Neptun, Vama Veche - sunt mai mulți turiști și efectivele noastre trebuie să aibă mobilitatea necesară pentru a acoperi și aceste zone. Cred că trebuie demarată, de pe acum, o discuție cu autoritățile locale pentru a vedea ce sprijin pot acorda Poliției Române, Jandarmeriei, Poliției de Fron-tieră pentru anul viitor”, a declarat chestorul de poliție.v v vLa rândul său, comisarul șef Valentin Burlacu, șeful Poliției Constanța, a ținut să mulțumească tuturor celor care au contribuit la păstrarea unui climat de liniște și siguranță pe litoral pe timpul verii, subordonaților, jandarmilor, polițiștilor de frontieră, cât și autorităților locale.