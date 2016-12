Ce a declarat judecătorilor arhitectul Georgescu, de la Mangalia, acuzat de pornografie infantilă?

Arhitectul Iulian Georgescu, de 41 de ani, din Mangalia, condamnat de Judecătoria Mangalia la pedeapsa de un an și nouă luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru pornografie infantilă, a declarat, astăzi, în fața Curții de Apel Constanța, unde s-a judecat recursul, că nu a descărcat imagini privind abuzuri sexuale asupra unor minori cu intenția de a încălca legea. „Nu am fost, nu sunt și nici nu voi fi niciodată un pedofil!”, a spus acesta.Procurorii au cerut condamnarea la o pedeapsă cu executare, mai ales că în dosare similare doar astfel de sentințe s-au dat, criticând decizia Judecătoriei Mangalia care a fost mult prea indulgentă cu inculpatul. În ultimul cuvânt, Georgescu a spus: „Îmi cer scuze față de toți magistrații pentru tot ce am făcut!”. Judecătorii au rămas în pronunțare.