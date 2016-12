CCR: Interceptările făcute de SRI sunt neconstituţionale. Ce se întâmplă cu dosarele pe rol?

CCR: Interceptările făcute de SRI sunt neconstituționale. Ce se întâmplă cu dosarele pe rol?

Curtea Constituțională a României a decis blocarea intercep-tărilor susținând că SRI nu este organ de cercetare penală. În acest fel, toate cercetările vor fi scoase din dosarele aflate pe rol, și SRI nu va mai putea face interceptări în dosarele de drept comun, ci doar în cele în care sunt probe că există un pericol la adresa sigu-ranței naționale. După ce interceptările realizate de Serviciul Român de Informații vor fi retrase din dosare, vor fi păstrate doar alte tipuri de probe. Hotărârea CCR nu se aplică în cazul dosarelor asupra cărora s-au dat deja decizii definitive.„Pe toată perioada de activitate a unui act normativ, acesta se bucură de prezumția de constituționalitate, astfel încât decizia nu se va aplica în privința cauzelor definitiv soluționate până la data publicării sale, aplicându-se, însă, în mod corespunzător, în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată. În ceea ce privește hotă-rârile definitive, această decizie poate servi ca temei de revizuire, în baza art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de Procedură Penală, în această cauză, precum și în cauzele în care au fost ridicate excepții de neconstituționalitate similare, înaintea datei publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I”, se arată în motivarea deciziei CCR. Ministrul Justiției, Raluca Prună, susține că a găsit o „soluție tranzitorie” ca interceptările să fie făcute de procurori sau polițiștii judiciari folosind infrastructura Serviciului Român de Informații.„Plec de la premisa că decizia Curții Constituționale trebuie respectată, însă, pe de altă parte, voi promova neîntârziat o ordonanță de urgență, care este un act cu putere de lege și este singura modalitate prin care putem să ne asigurăm că o astfel de sincopă între momentul adoptării deciziei Curții și a punerii în acord a normei cu dorința Curții Constituționale se realizează. Asta am să fac. Am discutat deja cu reprezentanții Parchetelor, cu Ministerul Public în general. Aș dori să fac și precizarea că nu DNA este afectat cu precădere, ci și DIICOT și parchetele regulate. Avem și noi în România, ca și în alte state euro-pene, cauze care să spunem că nu suscită rating extraordinar, dar sunt pur și simplu cauze de omor în care se fac interceptări. Eu plec de la această premiză că tot Ministerul Public este afectat. Prin urmare, am avut discuții cu întreaga echipă a Ministerului Public, inclusiv cu procurorii șefi de la DNA și DIICOT și cu SRI-ul pentru că SRI-ul are această infrastructură”, a declarat Raluca Prună, ministrul Justiției, citată de gândul.info.