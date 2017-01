CCR decide astăzi dacă dezincriminează abuzul în serviciu

Pe ordinea de zi a ședinței de miercuri există 8 sesizări de neconstituționalitate legate de articolul 297 din Codul Penal și articolul 13(2) din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, printre semnatarii sesizărilor fiind fosta șefă DIICOT, Alina Bica, Nicușor Constantinescu și Gheorghe Bunea Stancu, scrie realitatea.net.Articolul articolul 297 din Codul Penal prevede că ''fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică''.Într-una dintre sesizările făcute la Curtea Constituțională de către Adrian Simion, inculpat într-un dosar de corupție aflat pe rolul Tribunalului Brăila, se arată că "sintagma „vătămare a drepturilor sau intereselor legitime" din cuprinsul dispozițiilor art.297 Cod penal este lipsită de claritate și previzibilitate, nepermițând determinarea exactă a conținutului constitutiv al infracțiunii de abuz în serviciu, această situație contravenind principiului legalității incriminării prevăzut la art.1 din codul penal și art.7 din Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților".Totodată, se mai arată o a doua situație care generează confuzie în ceea ce privește textul este aceea a laturii subiective cu care se săvârșește infracțiunea, fiind "dificil pentru subiectul procesual să își dea seama ce este interzis pentru el sau ce pedepsește legea, câtă vreme conținutul reglementării este ambiguu".Un alt articol contestat este 13(2) din Legea nr.78/2000 care menționează că ''în cazul infracțiunilor de abuz în serviciu sau de uzurpare a funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime''.Adrian Simion precizează în sesizarea sa că dispozițiile din articol „sunt imprecis redactate și neclare, deoarece legiuitorul nu menționează dacă folosul necuvenit trebuie să fie unul material sau ideal, dacă obținerea acestui folos este rodul voinței infractorului ori poate fi și întâmplător, dacă în cazul în care o altă persoană este beneficiarul acestui folos între el și funcționar trebuie sau nu să existe o legătură".Fostul președinte al CCR, Augusti Zegrean: În Europa, mai sunt 12 țări care sancționează cu închisoarea abuzul în serviciuFostul președinte al Curții Constituționale spunea într-un interviu televizat, la începutul lunii mai, că în Europa doar 12 țări mai sancționează în Europa cu închisoare abuzul în serviciu."Avem și un document întocmit de Comisia de la Veneția, la cererea Parlamentului European, a Consiliului Europei, nu a UE, pe această temă — reglementarea abuzului de putere, abuzului în serviciu. În toate țările sunt preocupări în acest domeniu. În Europa, din câte am verificat și am constatat, mai sunt 12 țări care sancționează cu închisoarea abuzul în serviciu, restul nu sancționează. Adică nu-l sancționează cu închisoarea. Sunt țări în care li se interzice să mai poată să ocupe funcții publice pe o anumită perioadă de timp, dar la noi s-a mers pe această variantă. La noi, din câte știu, din timpul comunismului s-a introdus această infracțiune în Codul penal și acolo a rămas", a afirmat Augustin Zegrean, la Digi 24.Laura Codruța Kovesi: Dacă va fi dezincriminată, nu vom mai putea efectua investigațiiProcurorul șef al DNA spunea că în condițiile în care Curtea Constituțională a României va decide dezincriminarea abuzului în serviciu, funcționarii își vor îndeplini atribuțiile după ureche și nu după lege, precizând că cetățenii sunt cei care trebuie să își facă griji."Dacă infracțiunea de abuz în serviciu dispare din legislația noastră, funcționarii își vor îndeplini atribuțiile după ureche și nu după lege. Și trebuie să ne gândim dacă suntem pregătiți ca fiecare funcționar să acționeze cum își dorește, fără a-l putea investiga. O treime din infracțiunile pentru care noi am întocmit rechizitorii sunt de abuz în serviciu. Eu am studiat practica CCR din 2000 până în prezent. Niciodată CCR nu a interpretat un text din lege. Acesta este atributul unei instanțe de judecată. Orice încercare de a limita competențele DNA ne îngrijorează dar nu cred că procurorii trebuie să fie îngrijorați ci cetățenii. Sunt cazuri publice în care am arătat prejudicii enorme. Nu poti să vii să spui, ca funcționar public, că nu știi ce ai de făcut", a declarat Laura Codruța Kovesi.Ulterior, procurorul șef al DNA și-a menținut poziția și în presa străină."Dacă va fi dezincriminată, nu vom mai putea efectua investigații", a declarat Laura Codruța Kovesi pentru agenția The Associated Press în data de 7 iunie.