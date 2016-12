Cazul şocant de la Năvodari: CUM A AJUNS FETIŢA MOARTĂ ÎN FUNDAŢIA UNUI BLOC. Vezi VIDEO

Cazul șocant de la Năvodari: CUM A AJUNS FETIȚA MOARTĂ ÎN FUNDAȚIA UNUI BLOC. Vezi VIDEO

O femeie și-a îngropat fetița de un an și două luni în mijlocul orașului Năvodari, după care a fugit de la fața locului. Femeia a fost reținută de polițiști și abia după cinci ore de audieri și-a recunoscut fapta. Ea afirmă că voia să își îngroape copilul în locul natal, Văleni, comuna Dobromir, însă o altă femeie i-a spus că nu poate să meargă cu copilul mort în autobuz. Anchetatorii o acuză de profanare de morminte.Miercuri după amiază, polițiștii au fost sesizați de locuitorii orașului Năvodari cu privire la faptul că o femeie și-a îngropat copilul într-o fundație de bloc abandonată din centru. Anchetatorii au stabilit că trupul neînsuflețit era al unei fetițe de un an și două luni. În urma necropsiei, s-a stabilit că fetița murise din cauza unei insuficiențe cardio respiratorii, în urma unei pneumonii acute.", a declarat Andrei Bodean, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța. Martorii spun că au văzut două persoane, soț și soție, care își îngropau copilul, după care au rupt-o la fugă. Polițiștii au căutat persoanele vinovate și, după câteva ore bune, au reușit s-o identifice pe Emine Ismail, de etnie romă, de 41 de ani, din Văleni, comuna Dobromir.", a afirmat comisarul șef Valentin Burlacu, inspectorul șef al IPJ Constanța.În primă instanță, femeia a negat fapta, însă, după cinci ore de audieri, oamenii legii au reușit să o facă să vorbească. "", a afirmat procurorul.Emine Ismail a fost adusă la Inspectoratul de Poliție Județean, unde și-a recunoscut, într-un târziu, fapta. Femeia spune că fetița a fost bolnavă de când a născut-o și că a dus-o la spital de nenumărate ori. Totuși, i-a fost frică să o ducă cu autobuzul până în Văleni, așa că a lăsat-o în Năvodari, unde urma, când va avea bani, să se întoarcă înapoi, să o dezgroape și să o înmormânteze acasă.", spune, senină, femeia de etnie romă.", adaugă aceasta. Polițiștii spun că urmează să investigheze dacă, într-adevăr, cea mică a fost dusă la spital, așa cum pretinde mama. Cel mai probabil, femeia va fi acuzată de profanare de morminte. "", spune procurorul Andrei Bodean.