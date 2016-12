Cazul copiilor legaţi de paturi: CJ Buzău solicită sancţionarea conducerii secţiei de Pediatrie

1

este socant

Locuiesc in Buzau si efectiv sunt socat de aceasta tara. Pe ce lume traim oare?? Unde sunt reactiile societatii civile?? Cati dintre responsabilii pentru acest gest incalificabil sunt deja someri sau chiar la puscarie? Poate ca o sa imi stergeti comentariul, dar macar cititi ce am citit si eu in dimineata asta...este halucinant! http://blog-de-tata-de-fata.blogspot.ro/