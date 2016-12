Cazinoul Constanţa, bântuit? Edificiul, ridicat pe mormintele ostaşilor francezi morţi de holeră

3

nelu ?

De la Nelutu? Hai mars, nu am comentat articolul maestre ca de altfel istoria orașului ma fascinează, am comentat o eroare frecvent apărută legat de numele unui port. Iar daca părerea altcuiva nu e pe placul tau si devine motiv sa jignești, te las pe tine sa realizezi cine e prostul ! :) Insist sa nu răspunzi, am pierdut deja prea mult timp cu tine.