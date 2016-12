Caz straniu la o maternitate din Iaşi: un bebeluş s-a născut cu coadă

1

despre vata de mama

este adevarat ca an lumea an care traim sa nu ne permitem noi femeile an perioada sarcini sa putem face un control deoarece nu sunt bani si costul unui consult variaza de la 50 pana la chiar si 150 de lei sau poate mai mult si poate uneori acesti bani nu ai pot avea fiinca trebuie sa cumpere de mancare la cei lalti copiii care ai mai are an nainte tot ce apartinea femeilor gravide erau gratuite si vcinurile la fel acum platesti tot copilul meu a nascut acum 5 luni si a fost nevoita sa asi plateasca vacinul de imunizare care costa 6 milioane daca nu ai bani ce faci e greu an romania salarile sunt cum le stim daca stai la tara o zi de munca e 50 de lei ce faceti domnilor guvernanti nu va dati seama ca aduceti poporul la sapa de lemn de aia se nasc copi cu malformati o mama de la tara nu si poate permite cred ca ati uitat ca toti am plecat de jos rusine caci nu va uitati an jur sa vedeti ca nu toata populatia o duce bine cum o duceti voi la. tara nu e ca la orasi la tara sunt mult mai saraci oameni mai ales cu aceasta seceta care a lovit romania ganditiva alocatia copiluluieste de 42 de lei rusine ce poate sasi cumpere un copil cu bani acestia rusine