Caz şocant la Constanţa: cadavrul unui contraamiral, abandonat de Ambulanţă în faţa unei şcoli!

Vorbim de moralitate

Tatal meu a murit acum 7 ani in strada,e adevarat e cand am ajuns eru cei de Medicina Legala si cei de la Morga dar tatal meu era acoperit cu un cearcaf alb si avea lumanari aprinse, sa inteleg ca am ajuns intr-un grad de moralitate sub orice critica si nu as vrea sa fiu rautacios dar cred ca ata e inceputul sfarsitului.