Caz şocant în Constanţa: Un fost poliţist, drogat, şi-a ucis mama

7

magda

eu il cunosc sau mai bine zis il cunosteam pesrsonal pe tip. in copilarie jucam baschet la liceul traian cu el.......musca i se mai zicea. marius musca. am iesit in oras impreuna de cateva ori si tipul era ok......putin mincinos dar ok in rest....job-ul bun la politia transporturi.....si nu dadea de inteles ca ar putea ajunge pe drumul asta. substante.....chestii.....vene......au aparut dupa si cred intradevar ca o depresie te poate duce pe drumuri pe care nu credeai niciodata sa ajungi......dar nu asa.....viol....crima....si mai ales o mama ucisa.....asa nu....dar...o intrebare....daca marius se droga cand a intrat la inchisoare pentru viol....si a stat aproape 2 ani....timp in care normal nu a consumat nimic si a fost in regula....cand a fost eliberat trebuia sa fie fresh dpdv al substantelor....dar....a doua zi omul era in droguri.....si acum ma intreb eu....daca nu consuma 2 ani de ce imediat a doua zi se apuca ? nu cumva omul a consumat 2 ani in inchisoare asa ceva si era dependent si a continuat obiceiul si doza zilnica si in libertate? si acum ce sa zic.....cum facem cu inchisoarea.....intri un drogat.....afla baietii de tine.....si incep sa iti vanda.....ca ai probleme...sevraj...una alta....si ei de unde au in inchisoare? si la penitenciarul de maxima siguranta poarta alba.......asta ar trebui sa ne sperie putin.....si mai mult gestul omului.....viol...desfigurare....crima.....pedeapsa.....inchisoare pe viata......