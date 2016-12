CAZ REAL LA CONSTANŢA / A rămas fără casă după o banală tamponare. Cum poate valora o portieră de dubă 12.000 euro

CAZ REAL LA CONSTANȚA / A rămas fără casă după o banală tamponare. Cum poate valora o portieră de dubă 12.000 euro

O femeie din Constanța este pe punctul de a-și pierde casa după ce a acroșat cu mașina o dubiță. A fost dată în judecată pentru despăgubiri, acum cifrele fiind de ordinul zecilor de mii de euro. Femeia spune că a adus suficiente probe în fața magistraților, însă nu i-au fost acceptate, astfel că acum este la un pas de a rămâne fără un acoperiș deasupra capului.A lovit accidental ușa unei dubițe, iar acum urmează a fi dată afară din propria-i locuință - este povestea Consuelei Iliescu, o femeie din Constanța care a avut nenorocul de a tampona un alt autovehicul exact în momentul în care i-a expirat asigurarea.Totul a început în noiembrie 2010. Consuela Iliescu spune că circula cu mașina pe strada Tulcei, către bulevardul Tomis. La un moment dat, nu a observat o dubă care avea ușa deschisă către stradă, așa că a acroșat-o cu autoturismul. A fost dată în judecată, iar acum i se cer ca daune sume astronomice, de peste 12.000 euro.„Mergeam pe strada Tulcei către bulevardul Tomis și o dubă care descărca mobilă era parcată în mod neregulamentar, cu ușa deschisă către stradă. Trecând pe lângă autovehicul, i-am acroșat ușa cu mașina mea. Am fost dată în judecată pentru despăgubiri pentru că nu aveam asigurare în momentul tamponării”, explică femeia.Reclamanta, o firmă de mobilă cu sediul în localitatea Lumina, a invocat instanței faptul că, din cauza ușii înfundate, duba nu mai poate fi folosită, astfel că se înregistrează pierderi de aproximativ 1.500 lei pe lună. Astfel, femeia a fost condamnată să plătească acești bani în fiecare lună, până când va achita contra-valoarea reparației.„În proces s-a stabilit, după doi ani, că am de plătit 1.500 lei pe lună până la data achitării reparațiilor. Instanța de fond nu mi-a luat absolut nimic în considerare, nici obiecțiuni, ci a luat de bună tot ce a spus partea adversă. Am făcut recurs, însă s-a respins. La sfârșitul recursului deja se adunaseră aproximativ 12.000 euro. Reclamanta a invocat lipsa de folosință din cauză că nu poate transporta mobilă cu această mașină fără ușă. Am fost condamnată să plătesc 1.500 lei pe lună până la data plății. De la pro-nunțare până la data comunicării au trecut șase luni, după care am intro-dus recurs, care a fost, de asemenea, respins. Am făcut contestație la executare, cerere de revizuire, cereri de suspendare provizorie, toate rămâ-nând fără succes în instanțele din Constanța. Între timp au avut loc cinci termene de executare silită, iar la termenul din 7 aprilie 2014 s-a adjudecat. Imobilul a fost scos la vânzare cu valoare de pornire de 134.042 lei. În procesul verbal de licitație imobiliară se afirmă că valoarea imobilului este de 100.531 lei, reprezentând un preț redus cu 25%”, spune Consuela Iliescu.Disperată pentru că va fi executată silit, femeia a angajat până și un detectiv particular, cu ajutorul căruia a strâns dovezi. Astfel, a depus la dosar poze și declarații ale martorilor, potrivit cărora duba plină cu mobilă încă se plimbă prin Constanța și nu că se înregistrează pierderi.„Deși am prezentat dovezi că mașina în cauză a fost folosită în tot acest timp - a avut roviniete, asigurări și inspecții periodice în toată perioada de la data de 23.11.2010 a acci-dentului. Mai mult, așa cum se poate vedea în fotografiile făcute de un detectiv particular angajat de mine, nici nu au schimbat ușa mașinii, doar au îndreptat-o, fără să o vopsească. În aceste fotografii duba este sur-prinsă transportând mobilă în diferite locații din comuna Lumina. În acest moment, cum am spus, sunt pe punctul de a fi dată afară din casă și asta doar pentru o ușă de mașină și neglijența și/sau reaua-credință a instituțiilor legale din Constanța”, conchide femeia.