Caz real la CONSTANŢA. A dat în judecată Protecţia Copilului pentru adoptarea unei fetiţe

Caz real la CONSTANȚA. A dat în judecată Protecția Copilului pentru adoptarea unei fetițe

„Nu sunt prima asistentă ma-ternală din Constanța care a dorit să adopte un copil, dar nu a reușit, din cauza piedicilor puse de angajații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Și altele au dorit, dar s-au resemnat. Eu nu mă las!”, ne-a povestit, cu lacrimi în ochi, Rădița Radu, asistenta maternală căreia i-a fost luată din brațe fetița pe care a crescut-o timp de doi ani. Povestea dramatică a modului cum a fost despărțită copila de doi anișori și trei luni de singura mamă pe care a cunoscut-o am prezentat-o cititorilor „Cuget Liber” în luna martie a acestui an, atunci când micuța Nicoleta a fost încredințată unei alte familii, spre adopție. Reamintim că, la acea dată, asistenta maternală acuza Protecția Copilului de faptul că nu a urmat toți pașii legali și nu a anunțat-o din vreme, pentru a pregăti actele pentru adopția micuței. „M-au întrebat dacă doresc să o adopt, le-am spus că da, vreau, după care, deși am sunat de mai multe ori, nu mi s-a spus nimic. Am aflat când era prea târziu faptul că fetița fusese declarată adoptabilă, iar Oficiul Român de Adopții întocmise o listă cu zece familii compatibile. Am aflat întâmplător, când am fost chemată cu fetița la psiholog”, ne-a declarat Rădița Radu.De atunci, asistenta maternală a continuat lupta în instanță pentru a-și obține fetița înapoi. Și a câștigat o primă bătălie. În primul rând, procedurile de adopție au fost întrerupte, iar femeii i-a fost recunoscută calitatea procesuală în dosarul aflat pe rolul Tribunalului Constanța. „Sunt mai multe nereguli în dosarul de adopție, asupra cărora vom atrage atenția. În primul rând, conform legislației, la dosar trebuie să fie o declarație semnată de asistentul maternal prin care arată că nu dorește să adopte copilul. Căci asistentul maternal are drept de preemțiune în cazul unei adopții. La acest dosar nu există o astfel de declarație, pentru simplul motiv că atunci când am fost întrebată, eu am declarat că doresc să o adopt! Apoi, ordinul de plasament la familia adoptivă a fost emis în aceeași zi cu cel de revocare a plasamentului la mine, ca asistent maternal, adică pe 14 martie 2014. Și, cu toate că ordinele fuseseră semnate deja, pe mine nu m-au anunțat din timp, pentru a pregăti fetița, psihologic. Ne-au chemat la direcție, fără să ne spună pentru ce anume, iar acolo fetița mi-a fost luată și dată familiei adoptive. Ce fel au fost respectate drepturile copilului, în această modalitate aproape brutală de luare a unui copil din singurul mediu pe care-l cunoștea?”, atrage atenția asistenta maternală.În schimb, Petre Dinică, directorul executiv al DGASPC Constanța, ne-a declarat că au fost respectați toți pașii legali ai unei adopții, dar că este datoria instanței de judecată să facă lumină în acest caz. „Orice om are dreptul să se adreseze instanței, atunci când se simte nedreptățit. Până la pronunțarea instanței, ne menținem punctul de vedere, și anume faptul că asis-tentul maternal nu a depus actele în termenul legal”, ne-a declarat reprezentantul direcției. Următorul termen în proces a fost stabilit pentru începutul săptămânii viitoare.