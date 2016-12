CAZ ŞOCANT: un fost poliţist şi-a împuşcat soţia în cap

CAZ ȘOCANT: un fost polițist și-a împușcat soția în cap

Abia s-au liniștit apele după evenimentele îngrozitoare din coaforul Perla, din Capitală, când un polițist a împușcat opt persoane, că un nou incident vine să ridice semne de întrebare cu privire la acordarea dreptului de folosire al armelor de foc. În noaptea de miercuri spre joi, cu puțin înainte de miezul nopții, o voce de bărbat îi anunța pe dispecerii Serviciului unic de urgență 112 să trimită urgent ajutoare, la o casă în construcție din Techirghiol, pentru că și-a împușcat soția în cap. Imediat, la fața locului a ajuns o ambulanță și mai multe echipaje de poliție. Criminaliștii au periat casa mai bine de cinci ore, în căutare de probe, victima a fost transportată în stare gravă la spital, iar soțul, Gheorghe Anton Stroe, de 64 de ani, a fost dus la audieri.La finalul audierilor, procurorii au stabilit o primă ipoteză privind modul cum s-au derulat evenimentele. Gheorghe Anton Stroe este pensionar, fost angajat al Ministerului de Administrație și Interne, până în 2001 fiind angajat ca medic veterinar pentru a purta de grijă câinilor polițiști. Acesta locuiește împreună cu soția în Constanța, dar de ceva vreme au început să construiască o vilă în Techirghiol, cu gând să se mute acolo. Deși clădirea este încă în construcție și nu a fost amenajată nicio cameră, nu are apă curentă și nici electricitate, pentru că în ultima perioadă au mai fost ținta hoților, cei doi soți au stabilit să rămână mai des peste noapte în casa din Techirghiol. La fel au procedat și miercuri noapte și s-au culcat într-un pat improvizat într-una din camere. Înainte, însă, bărbatul a băut câteva beri (ulterior, testările au evidențiat o alcoolemie de 0,43 la mie) și și-a pus la capul patului, pe o noptieră improvizată, pistolul cu glonț Tokarev calibru 7,62x25 mm, armat. Ulterior, buimac de somn și încă sub imperiul alcoolului, și-a împușcat soția.Iată ce spun procurorii despre cum s-a petrecut incidentul: "Din relatarea inculpatului, a reieșit că, în jurul orei 22.00, s-a culcat împreună cu soția sa, în vârstă de 62 de ani, pe un pat improvizat, ocazie cu care partea vătămată a ocupat partea dinspre perete a patului, iar el s-a așezat pe latura dinspre marginea patului lângă care se afla și noptiera. Înainte de a se culca, inculpatul a scos pistolul încărcat din tocul său și a culisat manșonul, introducând cartuș pe țeavă, după care a așezat pistolul pe noptieră. În jurul orei 23.30, inculpatul a fost trezit de soție, care i-a spus că a auzit zgomote la ușile sau la ferestrele imobilului. Inculpatul, care era lungit pe partea dreaptă a corpului, cu spatele la victimă, a luat cu mâna dreaptă pistolul de pe noptieră și s-a ridicat, răsucindu-se totodată către soție, întinsă în pat. După cum a reieșit din propria declarație, inculpatul a apucat pistolul de crosă și a introdus degetul arătător în garda trăgaciului, iar din această poziție și de la o distanță mai mică de 50 de centimetri a acționat voluntar trăgaciul și a tras un glonț spre capul soției, care a nimerit-o în zona mandibulară. Inculpatul a conștientizat că a împușcat-o pe victimă, însă cu toate acestea a mai acționat o dată trăgaciul și a mai tras un foc de armă, proiectilul perforând perna de lângă soția sa. În continuare, fără să intre în panică, inculpatul a scos încărcătorul din pistol, a culisat din nou manșonul pentru a elimina cartușul de pe țeavă, după care l-a ridicat de pe jos și l-a introdus în încărcător. Toate aceste acțiuni au fost desfășurate în timp ce victima se afla în continuare pe pat, sângerând masiv. Abia după ce a asigurat arma, inculpatul a apelat112 și a solicitat sprijinul ambulanței".Potrivit anchetatorilor, în timpul audierii, bărbatul s-a arătat "calm și lucid, dând declarații detaliate". Cu toate acestea, "el nu a putut furniza nicio informație despre motivul care l-a determinat să tragă două focuri de armă, de la mică distanță, asupra soției lui". Arma era deținută legal și fusese achiziționată în urmă cu puțin timp, au adăugat oamenii legii.Pe de altă parte, o altă ipoteză pe care anchetatorii o iau în calcul este tentativa de omor pentru bani. Potrivit anchetatorilor, recent, cei doi soți au luat un credit de 35.000 de euro, pe numele soției, iar în contract era prevăzută și o poliță de asigurare de viață. Cei care i-au cunoscut pe cei doi soți sunt încă șocați cu privire la cele întâmplate. Gheorghe Stroe este cunoscut în Techirghiol ca fiind un om liniștit și nu se știe ca între cei doi să fi existat disensiuni.Femeia este, și la ora actuală, conectată la aparatele de menținere a vieții. Ea a fost supusă la două intervenții chirurgicale, dar medicii se mențin rezervați și spun că următoarele ore sunt critice. "Medicii Secției de Chirurgie Buco-maxilo-facială au operat-o din nou, pentru că plaga prin împușcare are intrare și ieșire. Glonțul a intrat la nivelul bărbiei, iar traseul este prin spatele ramului mandibular, după care a ieșit prin tegument, prin partea cervicală, inferioară urechii drepte. Femeia este norocoasă, căci glonțul nu a intersectat vasele mari", ne-a declarat dr. Cătălin Grasa, directorul medical al Spitalul Județean Constanța. Ieri după-amiază, Gheorghe Anton Stroe a fost dus în fața magistraților Tribunalului Constanța cu propunere de arestare pentru tentativă de omor. După câteva ore de audieri, judecătorii au dispus arestarea lui preventivă pentru 29 de zile.