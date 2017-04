CAZ ŞOCANT. S-a sinucis, fiindcă nu-şi găsea de muncă

CAZ ȘOCANT. S-a sinucis, fiindcă nu-și găsea de muncă

Tragedie în cartierul CUG, din Iași. O tânără de 27 de ani a căzut de la etajul cinci al unui bloc-turn. Nenorocirea a avut loc luni după amiază, în jurul orei 15.30. Mai mulți locatari au auzit un strigăt și apoi o bubuitură. Când s-au apropiat, au văzut o tânără îmbrăcată în pijamale, care sângera puternic, și au sunat la numărul 112. De asemenea, un echipaj de poliție s-a deplasat la fața locului și a început cercetările. O tânără care locuiește în zonă a povestit clipele tragice.„ Am auzit un țipăt și o bufnitură puternică. Când s-a dus tata la ea, deja nu mai mișca. A sunat la poliție. S-a aruncat de la etajul cinci, iar după ea a țipat prietenul ei, de la balcon. Mama ei a aflat, a venit imediat după, am crezut că-și pierde mințile“, a spus o tânără.Echipajul de la Ambulanță care a fost trimis la fața locului nu a mai avut ce face pentru a o ajuta, și a fost declarat decesul, iar corpul tinerei a fost transportat la Institutul de Medicină Legală.„La ora 15.37 am fost solicitați prin 112 să intervenim pe aleea Tudor Neculai, unde o persoană ar fi căzut de la înălțime, iar la fața locului a fost trimis un echipaj B1 cu medic, care a găsit o persoană în vârstă de 27 de ani. Persoana avea un traumatism cranio-cerebral, fractură deschisă femur stâng și traumatism toraco-abdominal. Vicitma nu prezenta semne vitale, iar medicii au declarat decesul“, a precizat Nicolai Pralea, purtător de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Iași.Surse din cadrul anchetei au precizat că tânăra se afla în depresie deoarece nu își găsise un loc de muncă, deși terminase Facultatea de Medicină Dentară din cadrul UMF Iași, în urmă cu doi ani. De asemenea, tânăra ar avea o garsonieră în apropiere de locul unde locuia împreună cu prietenul ei, cumpărată de către mama acesteia. Cu acest tânăr, fata ar fi avut o relație de aproximativ un an și jumătate. Polițiștii au precizat că vor continua cercetările în acest caz.