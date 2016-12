CAZ ŞOCANT LA CONSTANŢA! ŞI-A UCIS FIICA DE CINCI ANI, după ce I-A TRAS UN PUMN ÎN CAP

2

Violenta domestica.Pumnul si mortu'

Probabil ca tatal vitreg,caftangiul,alcoolicul si criminalul a distribuit mai multi pumni in familia lui pana la acest eveniment tragic.De data asta fetita "s-a incapatanat" sa moara. Vecinii au ramas surprinsi,politia nu are voie sa intervina in CASA OMULUI,cei de la protectia copilului aveau zi libera,preotul satului era in biserica,parlamentarii erau in vacanta.Ghinion,copilul a murit.Pe 05 septembrie 2016 Cuget Liber publica un articol dedicat violentei domestice.Un comentator semnat "politist" spune ca acet tip de evenimente ar putea fi prevenite prin schimbarea legislatiei.Un alt comentator semnat "@politist" intervine ca sa-i dea replica "politist"-ului.El spune ca "in casa omului nu poti sa intervii dupa principiul abject enuntat de "politist". Acelasi comentator ne spune ca in casa omului nu poti sa intervii decat in SITUATII EXCEPTIONALE.In rest, asta este treaba judecatorului.Uite ca acum a intervenit judecatorul,dar este prea tarziu,mai IDIOTLULE de anticomentarii. Pe idiotul ala l-am intrebat daca mai are frati.Idiotul s-a suparat.Mi-a spus ca am scris un poem de imbecilitate.