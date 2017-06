CAZ INCREDIBIL! Un paramedic s-a transportat singur cu ambulanţa la spital, după ce a suferit un atac de cord

CAZ INCREDIBIL! Un paramedic s-a transportat singur cu ambulanța la spital, după ce a suferit un atac de cord

Ştire online publicată Miercuri, 10 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

xxxDavid Watson, în vârstă de 52 de ani, se afla singur în tura de duminică seară când a simțit ''dureri zdrobitoare în piept și furnicături la ambele mâini", a declarat el pentru 9NEWS. El s-a îndreptat grăbit către ambulanța sa și a folosit electrocardiograful din dotare pentru a se autodiagnostica. În urma analizei, și-a dat seama că suferise un atac de cord.Watson, care este paramedic de 25 de ani și are doi copii, s-a urcat la volan și a condus 100 de metri până la cel mai apropiat serviciu de urgență al Spitalului Casterton. ''Încercând să-mi salvez mușchiul cardiac m-am transportat cu ambulanța la spital, am sunat la sonerie și le-am spus că am dureri în piept'', a spus el într-o conferință de presă susținută la Ambulance Victoria.El a fost transportat pe calea aerului la spitalul Geelong unde, la câteva minute de la aterizare, a suferit o intervenție chirurgicală de îndepărtare a unui cheag de sânge din arterele coronare.''Am fost treaz tot timpul. Ei mi-au scos un cheag și au pus un stent'', a declarat Watson pentru programul matinal al postului de radio 3AW. ''Sunt norocos să fiu viu pentru că am fost rapid și pentru că am putut să mă autodiagnostichez'', a completat el.Doctorii l-au sfătuit pe paramedic să își ia două luni de concediu pentru a se recupera.Printre simptomele atacului de cord se numără durerile în centrul pieptului, senzații neplăcute în alte zone ale corpului — în special cea de durere care iradiază din piept către mâini, maxilare, gât, spate sau abdomen, amețeală, transpirații, dificultăți de respirație, greață, anxietate și tuse, menționează sursa citată. Unele persoane care suferă un atac de cord, însă, pot resimți dureri minore, iar în unele cazuri acestea pot chiar lipsi, în special în cazul femeilor, al bătrânilor și al persoanelor diagnosticate cu diabet.