CAZ INCREDIBIL LA CONSTANŢA / Mort în acte în urma unui accident rutier, viu în realitate

Va multumesc . Acum am inteles de ce aM fost amendat in orasul Pantelimon acum 2 ani , oras in care n-am calcat niciodata si, desi am cotestat amenda," justitia " a dat dreptate 'militienilor" si nu a mai tinut cont de solicitarile mele, cele legate cu modul de identificare, drept consecinta si urmare a faptului ca fiscul constantean m-a amenitat cu executarea silita, am platit si m-am bucurat ca traiesc in Romanika. Ma bucur si azi :)