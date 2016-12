Caz incredibil la Constanţa! A născut un copil fără să fi fost vreodată însărcinată

Caz incredibil la Constanța! A născut un copil fără să fi fost vreodată însărcinată

Caz cu totul inedit la Constanța! O tânără s-a pomenit că are un copil pe care l-a abandonat la naștere, deși ea nu a fost însărcinată niciodată! Cum s-a ajuns la acest paradox? Din cauză că adevărata mamă, necunoscută nici până în ziua de azi, deși au trecut cinci ani de când și-a abandonat pruncul în spitalul din Constanța, a dat datele altei persoane medicilor de la maternitate, iar apoi nimeni nu a mai verificat acest lucru!Totul a început la data de 21 iulie 2006, când o tânără s-a internat în Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde a născut o fetiță, pe care a abandonat-o la câteva zile. Ea a apucat însă să le spună medicilor că se numește Livia Cristina S., din Măcin, fără a prezenta vreun document de identitate în acest sens.De aici a pornit totul! Copilul a fost preluat în plasament în regim de urgență de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pentru ca, prin sentința nr. 2718, din data de 19 decembrie 2006, emisă de Tribunalul Constanța, să fie dată în plasament unui asistent maternal profesionist din Cernavodă.Verificări în dorul leliiAdevărata Livia Cristina S., acum în vârstă de 29 de ani, în perioada respectivă se afla în Italia și habar nu avea ce avea să o aștepte când va veni acasă.Abia în 2010 a aflat că a născut un copil și este mamă, deși nu a fost însărcinată niciodată. Ea spune că nimeni nu a venit vreodată să ceară detalii despre ea, să întrebe rudele, familia ori vecinii dacă a fost însărcinată. Totul s-a făcut din birou, fără ca cineva să verifice temeinic pe teren.Pentru că nu vrea să aibă probleme în viitor, tânăra a făcut o plângere penală pentru ca autoritățile să facă cercetări și să o găsească, dacă mai pot după atâta timp, pe adevărata mamă!Ea spune în plângerea depusă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța că, deși are domiciliul la Măcin, împreună cu familia sa, a plecat în Italia de mai mulți ani, neîntorcându-se în România decât sporadic. „Consider că au fost încălcate dispozițiile prevăzute de Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, pentru că am fost citată cu încălcarea dispozițiilor normative, în sensul că au fost omise scara și apartamentul unde locuiesc, conform datelor de pe buletin. Deși domiciliul este în orașul Măcin, județul Tulcea, iar reședința în Constanța, organele judiciare, în mod defectuos și fără a lua încă o măsură de siguranță pentru citare au afișat acest act de procedură doar la ușa instanței de judecată. Față de aceste aspecte, susțin că au fost săvârșite un abuz și o neglijență în serviciu”, spune tânăra, prin avocatul său - Bogdan Pavel, în plângerea depusă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.Apărătorul mai susține că nu s-a efectuat, conform Codului de procedură civilă, citarea prin publicitate într-un ziar de largă circulație sau în Monitorul Oficial, deși, în situația dată, o asemenea măsură se impunea. Tocmai din această cauză, tânăra nu a știut de proces și, prin urmare, nu s-a prezentat la vreun termen de judecată, deși judecătorii au menționat în sentința emisă că „procedura cu aceasta a fost legal îndeplinită”.„Nu sunt mama biologică a acestui copil“Procedurile au mers mai departe și s-a format chiar un dosar de adopție a fetiței respective.„Față de copilul presupus a fi al meu a fost dispusă măsura adopției, conform D.95/118/2008. Nici la acest proces nu am participat, fiindu-mi lezat dreptul de a-mi exprima poziția.Apreciez că instanțele de judecată, fără echivoc, au tratat superficial aceste probleme familiale, fiind vătămat atât interesul superior al copilului, cât și drepturile parentale”, mai susține tânăra, prin avocatul Bogdan Pavel.Mai mult decât atât, ea ține să sublinieze: „Nu am nicio legătură cu acest copil, în sensul că nu sunt mama biologică a acestuia, nu-l cunosc, mai mult, nici nu am fost în România în acea perioadă. Este posibil ca vreo cunoștință care-mi cunoștea domiciliul să fi dat adresa mea, numai că organele în drept aveau obligația să verifice în mod temeinic aceste informații”!Copilul nimănuiTânăra este dispusă să facă orice fel de analize prin care să se demon-streze că nu este vorba de copilul ei. În plângerea înaintată Parchetului ea spune, de altfel, că va prezenta înscrisuri prin care să demon-streze că în acea perioadă era în Italia.„Expertiza medico-legală, efectuată în urma testării ADN, va arăta că nu sunt mama acelui copil”, mai spune tânăra. Ea mai precizează în plângere că, atunci când dosarul va ajunge în instanță, va preciza și suma cu care se constituie parte civilă.Deocamdată, plângerea a fost formulată împotriva unor autori necunoscuți, iar adevărata mamă, dacă va fi descoperită, va fi cercetată pentru fals în declarații.Ce șanse sunt însă ca acea femeie să fie găsită după atâta timp? Destul de mici, poate chiar inexistente. Niciun cadru medical nu-și mai poate aduce aminte cum arăta acea femeie, pentru că a trecut prea mult timp. Testele medicale ce pot fi efectuate copilului cu greu ar putea duce la mamă…Ne aflăm, așadar, în fața unei situații în care, un copil este, practic, al nimănui. Nu numai că nu este aproape de familia sa biologică, ci, până și numele pe care-l poartă, nu are vreo legătură cu părinții reali.Polițiștii nu s-au mai întâlnit cu un asemenea cazDosarul se află în anchetă, sub coordonarea unui procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, la polițiștii de la Secția 3. Agentul șef Ion Bucur ne-a declarat că încă nu s-a reușit audierea tinerei care a depus plângere (Livia Cristina S.), pentru că e plecată în Italia. „Mi-a telefonat și mi-a zis că vine în august, în concediu, dar pe urmă a revenit cu un telefon și mi-a zis că nu mai poate. M-a asigurat însă că imediat cum vine în România, va veni să stăm de vorbă. Atunci vom lămuri foarte multe aspecte ale acestui caz”, ne-a spus agentul șef Ion Bucur. Între timp, el face alte cercetări în vederea descurcării ițelor acestui caz, care, după cum chiar el ne-a spus, este foarte rar. „E prima oară în 25 de ani când dau peste așa ceva. Se mai întâmplă să se dea nume false la maternitate, dar cazurile sunt descoperite foarte repede”, a precizat Bucur. Cine sunt vinovații?Avocatul Bogdan Pavel susține că responsabile de ceea ce s-a întâmplat sunt, în primul rând, persoanele din cadrul spitalului, care au luat de bune informațiile primite de la acea femeie, fără să verifice dacă ele sunt reale sau nu, iar apoi reprezentanții de la Protecția Socială, precum și cei ai instanțelor de judecată care au analizat cauza fără a observa că procedura de citare nu este legală. Acesta mai atrage atenția și cu privire la alt aspect: dacă tânăra pe care o apără ar fi anunțat autoritățile că se află în altă țară nu s-ar fi ajuns la așa ceva, pentru că ea apărea în bazele de date, iar autoritățile ar fi observat acest lucru.