Caz incredibil de corupţie la Constanţa. Şef de poliţie, prins cu şpaga în mână

Poliția, parchetul și justiția

eu înjur de zor pe procurorul Nițu! pentru că i-am trimis un memoriu foarte consistent și nu mi-a trimis nici un răspuns! sigur că e vorba de alt procuror! dar când vreodată am primit eu un răspuns de la procurorii din România? am primit doar porcării! eu informez clar pe bază de dovezi și primesc câteva rânduri laconice și sunt informat că vor da la tomberon ceea ce le mai trimit ulterior! cicî așa zice legea! mănâncă din ăla! legea zice că dacă mi-au răspuns la ceea ce am spus eu, nu mai trebuie ca să-mi răspundă din nou! adică eu am trimis jalbă, uitați domnule ăsta mi-a dat cu piatra în cap, deci despre asta trebuia să comunicăm! în cel mai fericit caz mi se spune că nu am dreptate! cum adică? sau mi se spune că eu sunt vinovat? cum adică? de ce nu am stat să-mi deie mai bine cu piatra? aha! și de aia am fost amendat de procurorulabagiu de la Parchetul Medgidia!