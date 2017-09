CAZ CUTREMURĂTOR! TÂNĂR UCIS DE PROPRIUL TATĂ, PENTRU CĂ A VRUT SĂ-ŞI SCAPE MAMA DE BĂTĂI

CAZ CUTREMURĂTOR! TÂNĂR UCIS DE PROPRIUL TATĂ, PENTRU CĂ A VRUT SĂ-ȘI SCAPE MAMA DE BĂTĂI

Ştire online publicată Marţi, 22 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Cotidianul local Viața Liberă a publicat povestea integrală a conflictului urmat de crimă dintre tată și fiu. Criminalul, Maricel Cucoaniș, în vârstă de 47 de ani, era cunoscut în localitate ca un om violent. Rudele soției sale susțin că bărbatul își bătea frecvent soția, acesta fiind și motivul pentru care fiul lor, Daniel Dumitru Cucoaniș, a venit în țară, din Italia.Tânărul a sperat că va reuși să își ia mama cu el, în Italia, acolo unde locuia și muncea de mai bine de un an de zile. Și exact intenția fiului de a își lua mama cu el în străinătate a fost cauza care a declanșat, duminică noapte, scandalul în familie.Maricel Cucoaniș, aflat sub influența băuturilor alcoolice, s-a supărat foarte tare când fiul lui cel mare i-a spus că își va lua mama peste hotare pentru a o scăpa de bătăi. Cearta dintre cei doi bărbați a degenerat repede, iar tatăl a luat un cuțit de bucătărie și i l-a înfipt propriului fiu în piept. Rana i-a fost fatală.Când a realizat ceea ce a făcut, Maricel Cucoaniș a fugit în grădina casei și a încercat să își pună capăt zilelor. L-au oprit însă doi vecini. “L-am găsit în colțul grajdului. Avea o funie în mână și vroia să se sinucidă. Eu și cu un alt vecin am reușit să îl convingem să se întoarcă în casă. La un moment dat am realizat că a dispărut. Ne-am dus după el și l-am găsit în fundul grădinii, avea o funie în mână și încerca, din nou să se sinucidă. Vecinul a rămas cu el și eu m-am întors în casă să văd dacă pot face ceva pentru băiat a povestit un vecin pentru publicația mai sus citată.În timp ce rudele tânărului se pregătesc de înmormântare, Maricel Cucoaniș a ajuns în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile, după ce judecătorii au admis propunerea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Galați, scrie radioresita.ro