Câţi străini pot veni la muncă în ţara noastră, în 2015

Oare cu ce se maninca Munca?

Romania a reusit sa coaca o natie de oameni carora nu le place sa munceasca. Oameni care nu au respect fata de munca in sine si care prefera sa o frece in loc sa FACA ceva. Romanii sunt neseriosi, sunt puturosi, nu sunt dornici sa invete si sa progreseze. Vor sa se complaca in jegul in care traiesc si cei care au sansa de a face ceva o ignora complet, pentru ca asa sunt facuti. Ei, romanii.