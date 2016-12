Cătălin Voicu, eliberat condiţionat, după aproximativ patru ani şi două luni de detenţie

Cătălin Voicu, eliberat condiționat, după aproximativ patru ani și două luni de detenție

Ştire online publicată Joi, 31 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul senator PSD Cătălin Voicu a fost eliberat condiționat, după aproximativ patru ani și două luni de detenție din cei șapte pe care îi avea de executat, pentru că a participat la dezbateri și concursuri tematice cu temă religioasă și a avut un comportament bun. Totodată, el a beneficiat de învoiri de 11 zile pe parcursul detenției, se arată în motivarea instanței.Potrivit motivării Tribunalului Dâmbovița, care a decis pe 18 februarie liberarea condiționată a lui Cătălin Voicu, fostul senator a spus, în ultimul cuvânt, că mama sa este bolnavă, că are doi copii care îl așteaptă și care se confruntă cu ”greutăți inimaginabile”.“În momentul în care am ajuns în penitenciar am cerut să muncesc orice, am muncit șapte zile pe lună, o problemă a penitenciarelor este lipsa locurilor de muncă, am făcut tot ceea ce a depins de mine, chiar la limita demnității umane, acceptând munci pe care alții le-ar fi considerat denigrante, am participat la activități gospodărești și am stat în arest preventiv o perioadă îndelungată, în condiții insalubre”, a arătat Voicu, scrie news.ro.El a mai precizat că lucrările pe care le-a scris în penitenciar sunt pe domeniile în care și-a desfășurat activitatea profesională, că pe primele pagini ale fiecărei lucrări publicate se află aprecierile profesorilor coordonatori, voci autorizate în domeniu, că a scris pentru a nu-și pierde îndemânarea și pentru a mai putea să facă ceva când va ajunge acasă.Voicu a precizat că în lucrările sale a scris despre drepturile omului într-un stat de drept și despre securitatea națională, preocupările privind acest subiect fiind mai vechi, din perioada în care a fost consilier la Administrația Prezidențială și apoi senator, vicepreședinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, când a valorificat din plin bibliotecile celor două instituții, în scopul documentării pe această temă. Totodată, s-a documentat asupra ei pe timpul stagiului de doctorat, a mai spus el.Mai mult, Voicu a arătat că lucrările sale se adresează tuturor absolvenților Academiei de Poliție și școlilor de subofițeri de poliție, ori altor persoane interesate de domeniile abordate.În plus, fostul demnitar a susținut că a avut o atitudine constant pozitivă la locul de detenție, că tatăl său a murit din cauza acestui proces, dar și că mama sa este bolnavă și are probleme financiare.Avocatul său a depus la dosar o adeverință de la locul de deținere, o caracterizare de la preotul paroh al penitenciarului, certificatele de naștere ale copiilor condamnatului și actele sale de studii.Cătălin Voicu, condamnat în aprilie 2013 la șapte ani de închisoare pentru fapte de corupție, a fost eliberat condiționat din Penitenciarul Găești, în 18 februarie 2016.