Cât valorează viaţa unui om ucis de un şofer fără permis

Cât valorează viața unui om ucis de un șofer fără permis

Cinci ani de închisoare și un miliard de lei vechi - astfel trebuie să plătească un constănțean care, în octombrie 2012, s-a urcat la volan deși nu avea permis și a accidentat un bărbat. În urma victimei au rămas trei copii, dintre care unul grav bolnav.O nenorocire nu vine niciodată singură - o vorbă pe care familia Panainte din satul constănțean Dorobanțu o înțelege prea bine. Pentru mama lor, Mihaela, dar și pentru cele trei fete, Cristina, de 11 ani, Alina, de 14 ani, și Ancuța, de 17 ani, viața nu a fost ușoară: sărăcia, neajunsurile, dar și patima băuturii capului familiei, Cristian Panainte și-au spus cuvântul.În octombrie 2012, Cristian Panainte a fost victima unui accident rutier care i-a curmat viața. În noaptea de 14 spre 15 octombrie, el a murit călcat de o mașină, pe strada principală din Hârșova. La volan se afla Silviu Sebastian Vladu, un tânăr fără permis de conducere, dar cu mai multe furturi comise în trecut și care a fugit de la fața locului. El a fost găsit de polițiști, după câteva ore, acasă, dormind.De curând, Judecătoria Hârșova s-a pronunțat în dosarul intentat suspectului, acuzat de omor din culpă. Astfel, Silviu Sebastian Vladu a fost condamnat la cinci ani de închisoare și, în solidar cu Fondul pentru Protecția Victimelor Străzii, la plata de despăgubiri materiale și morale de 100.000 de lei.Despăgubirile folosite pentru tratamentul mezineiBanii au parvenit deja familiei, care avea mare nevoie de ei. „Despăgubirile au fost plătite, de fapt, de Fondul pentru Protecția Victimelor Străzii, nu de cel vinovat. Eu am renunțat la acțiunea civilă, le-am reprezentat doar pe fete, a fost tatăl lor”, ne-a mărtu-risit Mihaela Profir, fosta soție a victimei. Cât despre bani, aceștia urmează să fie folosiți pentru ridicarea unei locuințe, căci acoperișul casei din Dorobanțu, unde stă familia, a fost luat de vije-lie, în iarnă, dar și pentru tratamen-tul fiicei celei mici, grav bolnavă.„Cuget Liber” a atras atenția în mod repetat asupra situației micuței Cristina Panainte, o fetiță care până în prezent a primit nouă diag-nostice, dar medicii nu au reușit încă să stabilească, cu certitudine, de ce suferă și să o trateze cu succes. De la naștere și până în prezent ea a fost diagnosticată cu laringomalacie (laringe moale, din cauza căruia scotea sunete precum o pasăre; de altfel, ajunsese să fie cunoscută în spital ca fiind „Fetița-pasăre”), bronhopneumonie acută, hipotrofie staturo-ponderală, hipopituitarism, retard psihic ușor (QI 60), prurigo atopic, gastrită cronică, infecție cu toxocara canis, boala celiacă.„Este foarte slabă, nu ia deloc în greutate, în ciuda numeroaselor tratamente pe care le urmează. De când am primit banii în urma accidentului, am cheltuit peste 7.000 de lei pe tratamente”, ne-a spus mama copilei. Singura speranță a rămas tratamentul la clinica din Italia, unde urmează să ajungă în viitorul apropiat, sistemul sanitar din țara noastră neavând răspunsuri sau soluții pentru problema de sănătate a micuței.Și-a presimțit sfârșitulMihaela Profir spune că fostul ei soț și-a presimțit sfârșitul. „Cu aproximativ o lună înainte să moară, stătea în Hârșova, lucra în construcții. A venit într-o zi să stea cu fetele, le-a pupat și a spus că este ultima dată când mai vine în casa noastră. Parcă a avut o presimțire”, spune, înlăcrimată, femeia.