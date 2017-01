Cât timp poţi circula cu o maşină fără să o înmatriculezi pe numele tău

Cât timp poți circula cu o mașină fără să o înmatriculezi pe numele tău

Procedura vânzării și înmatriculării unei mașini este una extrem de complicată. Dacă alegi să faci contractul de vânzare-cumpărare, însă nu înmatriculezi mașina în 30 de zile și ești descoperit, polițiștii îți pot imobiliza autoturismul. De asemenea, cel care vinde mașina are un dezavantaj - primește amenzile în continuare, deși are contract de vânzare-cumpărare.„Până acum câțiva ani, în certificatul de înmatriculare exista o rubrică în care trebuia să specifici dacă autovehiculul este înstrăinat, către cine anume și la ce dată. Acum nu mai există această rubrică, așa că nu putem vedea cu exactitate. În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în evidențele autorităților competente simultan cu menționarea încetării calității de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Noul proprietar are obligația de a înmatricula autovehiculul în 30 de zile de la data încheierii facturii de vânzare-cumpărare. Altfel, dacă ești oprit în trafic ți se va reține certificatul de înmatriculare și vei primi o amendă de 480 - 640 de lei. În plus, doar persoana înscrisă în certificatul de înmatriculare poate să îl ia înapoi”, afirmă Ciprian Sobaru, șeful Serviciului Rutier Constanța.Polițiștii îți pot imobiliza mașinaDacă ești oprit în trafic poți avea surpriza ca polițiștii să îți ceară, pe lângă certificatul de înmatriculare, și documentele de proveniență ale mașinii, respectiv factura de vânzare-cumpărare, pentru că, din moment de proprietarul mașinii nu coincide cu cel care se află la volan, autovehiculul poate fi furat.„În momentul în care ești oprit în trafic ești întrebat de documentele de proveniență ale autovehiculului, ca nu cumva să fie furată. Dacă șoferul nu coincide cu persoana din certificatul de înmatriculare, polițiștii pot imobiliza mașina și nu o vor returna decât dacă se dovedește proveniența acestora. De asemenea, polițiștii te pot conduce la sediu pentru continuarea cercetărilor, până se prezintă proprietarul din certificatul de înmatriculare pentru confirmare”, precizează polițistul.Amenzi în lipsă. Cine le primește?În prezent, dacă nu ai rovinieta și ești prins, amenda o vei primi acasă, indiferent dacă cel care a circulat cu mașina este proprietarul sau nu.„Până acum câțiva ani se dădeau multe amenzi în lipsă, inclusiv pentru viteză, proprietarului autovehiculului. De când s-au introdus punctele de penalizare, însă, amenzile nu se mai aplică în lipsa proprietarului. În momentul de față, dacă ți se dă o amendă în lipsă, proprietarul autovehiculului va primi acasă o notificare prin care i se solicită datele șoferului de la momentul respectiv. În schimb, nu aceeași situație se întâmplă în cazul rovinietei, unde proprietarul primește amenda acasă”, spune șeful Serviciului Rutier Constanța.Cum se procedează dacă sunt implicat într-un accident„Se poate întâmpla să fii implicat într-un accident rutier și să nu te prezinți la Poliție. În acest caz, polițiștii vor merge la domiciliul persoanei înscrise în certificatul de înmatriculare, iar acesta poate justifica, printr-o factură, despre faptul că a vândut autovehiculul. Astfel, polițiștii vor ști că persoana care a fost implicată în accident este alta decât proprietarul din documente”, afirmă Ciprian Sobaru.Ce se întâmplă dacă înmatriculez mașina peste un anTermenul legal de înmatriculare al unei mașini este de 30 de zile de la data încheierii facturii de vânzare-cumpărare, însă chiar dacă depășești această dată, nu vei fi penalizat în nici un fel.„Chiar dacă înmatriculezi autovehiculul în trei luni sau șase nu ești sancționat, însă întârzierea înmatriculării este în defavoarea vânzătorului. Termenul de 30 de zile este pentru actualizarea bazei de date în cel mai scurt timp posibil și pentru asumarea răspunderii de către noul proprietar”, spune comisarul șef Marin Dincu, șeful compartimentului Înmatriculări Auto din cadrul Serviciului Permise și Înmatriculări Auto Constanța.Ce fac cu asigurarea obligatorie?În momentul în care înmatriculezi un autovehicul pe numele tău trebuie să notifici societatea de asigurare, doar în cazul în care dorești să schimbi numerele.„Polița de asigurare se face pe numerele de înmatriculare și pe seria de șasiu. Dacă nu schimbi niciunul dintre acestea poți circula cu asigurarea obligatorie a vechiului proprietar până când aceasta expiră, deoarece polița asigură mașina, indiferent de cine este proprietarul”, spune Ciprian Sobaru.