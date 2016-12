Cât şi de ce cerea şpagă profesoara Emilia Mărculescu

2

putregaiul educatiei....

...nu ma mira ce s-a intamplat la Medgidia. Nu ma mira nici daca mai apar sute si mii de astfel de cazuri in scoala constanteana. Sa nu fim ipocriti, sa rcunoastem adevarul! Scoala romaneasca este plina de putregaiuri! Democratia a adus si lucratorilor din scoli posibilitatea de a face ce vor muschii lor. Am mai scris ca in mediul rural elevii erau invitati la drumetii....exact catre lanul de porumb al nu stiu carui profesor ori director...sau, aproape incredibil, unii trimisi la furat chiar din clase! ...suntem o natie bolnava...comunismul ne-a invatat sa mintim, sa furam, sa avem sapte fete si sa o afisam de fiecare data pe cea care ne convine....sa ne fie noua bine, restul nu conteaza...asa facem oriunde muncim in Tara asta...de asta ne bate Dumnezeu asa de tare in fiecare clipa.....