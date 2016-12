Cât de utile sunt, în realitate, cauciucurile de iarnă?

8

anvelope iarna

S-au vindut mai putine anvelope de autoturism (iarna plus vara ) , decit in 2010 .Oamenii n-au mai cumparat anvelope de vara ,au asteptat sa ia de iarna si multi nu le mai schimba la vara.Oamenii n-au bani si masinile nu fac multi kilometri pe an .Anvelopele de iarna sunt mai elastice si au mai multe "crampoane " care ajuta la temperaturi mici si umezeala sau zapada . Ele nu conduc in locul tau ... Sunt scumpe ? Cit ati dat pe ABS ? Sau cit ati platit doar pentru marca masinii ?...