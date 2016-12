Cât de sigur este municipiul Constanţa? Dogaru: "Infractorii trebuie scoşi de pe piaţă!"

1

La aceste intrebari rugam si primaria si pe d.l Fagadau sa ne raspunda

D.le comisar sef Dogaru, de zeci de ani in occident s-au inventat camerele video. Asta ca sa nu mai fie nevoie de f multi politisti (platiti de la BUGET), sa nu mai fie fugariti jandarmii de atatia ani dupa tiganii contrabandisti de tigari (care sunt fara numar, fara numar) si tot nu ati rezolvat pr.nici pana azi, ca sa nu mai fie rapiti copii de 10 ani de pe strada si violati apoi (ca nu au cum politistii sa asigure siguranta minut de minut a oamenilor de pe strada), ca sa vedeti pe camere usor si simplu cine fura noaptea din masini, sa vedeti cine da spargeri in vile si apartamente, sa vedeti cine fura pe strada, sa vedeti cine nu respecta regulile de circulatie, sa vedeti cersetorii, sa vedeti dintr-un birou de fapt tot. Nu e cel mai simplu asa decat sa consumati timp, benzina si tot sa existe infractionalitate? Spuneti-ne de ce nu doriti acest lucru ? Spuneti-ne cine nu vrea camere video in Constanta? Legislatia prevede ca orice societate, chiar si scarile de bloc (in Bucuresti f multe scari de bloc au camere video) sa fie dotate cu camere video. In Constanta de ce nici macar nu se vorbeste de acest lucru prevazut in lege ??? Considerati Constanta um sat fara valoare ?