Cât de legale sunt „CARACATIŢELE”? Ce trebuie să faci dacă ţi-a fost RIDICATĂ MAŞINA? Şeful Poliţiei Locale vă răspunde la întrebări

Cât de legale sunt „CARACATIȚELE”? Ce trebuie să faci dacă ți-a fost RIDICATĂ MAȘINA? Șeful Poliției Locale vă răspunde la întrebări

Directorul Poliției Locale Constanța, Daniel Bratu a fost prezent în redacția Cuget Liber a răspuns online întrebărilor adresate de cititori.V-ați lovit de situații în care considerați că ați fost nedreptățiți? Ați avut probleme cu polițiștii locali? V-ați trezit cu mașina ridicată și nu știți cum să o recuperați? Aveți probleme cu locurile de parcare? Aveți cunoștință despre mașini abandonate, care deranjează sau ocupă locurile de parcare?1. Va rog sa ne comunicati si nou constantenilor cum s-a ajuns la suma de 600 de lei pentru ridicarea unui autoturism?Daniel Bratu - Primaria depune eforturi sustinute pentru asigurarea unui trafic rutier cat mai fluent pe principalele bulevarde ale municipiului. Pe langa activitatile de patrulare si aplicare a sanctiunilor impotriva celor care incalca dispozitiile legale, potrivit competenterlor ce ne revin, Politia Locala desfasoara si activitati de blocare a rotilor autovehiculelor sau de ridicare, activitati realizate efectiv de doua societati comerciale cu care primaria are incheiate contracte. Aceste masuri au rolul de a identifica conducatorii auto, care se fac vinovati de incalcarea prevederilor legale sau de a fluidiza circulatia rutiera. Referitor la cuantumul stabilit pentru efectuarea activitatii de ridicare, transport si depozitare a autovechicule, Politia Locala nu a stabilit niciun fel de tarif, acesta fiind stabilit prin procedura de atribuire a activitatii respective de catre castigatorul licitatiei. Procedura de atribuire fiind realizata de serviciile competente din cadrul primariei.2. La benzinaria Rompetrol de pe strada Soveja colt cu Primaverii parcheaza pe prima banda toti cei care merg la sala de gimnastica Mega Gym, desi parcarea este pe malul lacului, la doi pasi. Pe acestia nu-i vede nimeni?Daniel Bratu -3. Am inteles ca domnii consilieri au votat o lege cu ochii inchisi pentru curatarea orasului de masini care sunt scoase la vanzare, cu anunturi de vanzare in geam. Se ridica masina chiar daca ea este parcata regulamentar. Legea e facuta pentru carausi, asta e clar. Dar de ce mai aplica si Poltia inca o amenda soferului si i se iau si puncte penalizare? Pentru ca masina era parcata regulamentar nu vad niciun motiv de amendare pe legislatie rutiera. De ce nu se ocupa primaria si de masinile lasate de izbeliste pe strazi si in parcari, ca doar nu trebuie sa fi un specialist sa-ti dai seama ca masina respectiva nu a mai fost miscata de acolo de luni/ani buni.Daniel Bratu - Cosilierii nu au votat cu ochii inchisi hotatrarea respectiva. Au incercat sa elimine de pe raza municipiului Constanta activitatea comerciala de vanzare a unor bunuri, cum ar fi autovehiculele. Avand in vedere si imaginea muncicipiului Constanta, care devenise la un moment dat un mare magazin de autovehicule. Vanzarea acestora se poate realiza prin alte modalitati, cum ar fi parcurile auto, aunturi in presa, pe pagini de internet. Prin aplicarea amenzii contraventionale pentru aceste fapte, NU se aplica puncte de penalizare, asa cum sunt prevazute in Codul Rutier, contraventia fiind incadrata in prevederile hotararii HCLM Constanta 184/2013. Pentru autovehiculele abandonate se aplica prevederile Legii 421/2002, la nivelul Politiei Locale existand un compartiment care desfasoara activitati de identificare, somare si eventual ridicare.4. Daca masina nu obstructioneaza traficul rutier sau blocheaza accesul in institutii publice, politistii si aceste firme nu au dreptul sa ridice masina (nici macar sa-ti blocheze roata). Exista deja jurisprudenta pe tema asta (vezi sentinta 279/Ca din 19.09.2007 a Trib Satu Mare si altele. In 2 sectoare din capitala este ilegal sa ti se ridice masina. Cu toate astea de ce in Constanta exista acest abuz? Se invoca nu stiu ce Regulament al Cons Local, insa si el este ilegal. Si de unde aceasta suma exorbitanta de 600 ron? Intre mine si firma care ridica masina nu exista raporturi contractuale privind aceste prestatii. Astfel ca nu exista nici obligatia de plata.Principala obligatie a conducatorului auto este de a respecta prevederile legale cu privire la circulatia rutiera, avand in vedere ca un conducator auto a obtinut un permis de conducere pe baza unui examen. In permanenta, politistii locali dispun masuri de ridicare a autovehiculelor, care pe langa faptul ca incalca prevederile legale creaza si pericole pentru ceilalti participanti la trafic. Am in vedere autovehiculele oprite pe trecerile pentru pietoni, inclusiv pe trotuarele din capetele acestora, oprite la mai putin de 25 de metri inaintea trecerilor pentru pietoni, deoarece exista riscul aparitiei unui minor si accidentarea acestuia. Cele oprite pe colturile intersectiilor, care impiedica vizibilitatea sau cele stationate pe trotuar, care obliga pietonii sa circule pe partea carosabila. Nu cunosc decizia Tribunalului din Satu Mare si nu cred ca este un act sau o decizie care sa se aplice la nivel national.5. Se parcheaza pe trotuare (blocand TOT trotuarul )astfel ca nu mai pot trece pietonii . Exemplu : pe str. Mircea cel Batran , in fata hotelului IBIS . Aici , desi trotuarul este foarte lat , intra cu masina pana la spatiul verde . TOTI !!!! Cum se poate reglementa situatia de acest fel ? Sunt automobilist , dar in viata mea nu am blocat trecerea pietonilor. Nu parchez daca nu am loc.6. Am cheie de desfacut caracatita luata de pe net. o fabrica orice mester mai priceput. doua caracatite am avut ,le-am desfacut, portbagaj si asta este. cine sa dovedeasca ce? ei nu au caracatitele inseriate cu numar de inventar deci nu ai distrus nici o proprietate privata. stiu 100% pentru ca am vorbit cu un judecator.7. Domnule Bratu, din cate am inteles, in competenta politiei locale intra si amendarea celor care detin animale de companie, in special caini, si nu respecta conditiile impuse de Consiliul Local. intrebare: de ce nu sunt amendati constantenii care ies cu cainii in parc sau pe strada iar animalele isi fac nevoile prin iarba, pe trotuare? dvs, ca constantean, va place sa va plimbati copiii prin parc printre rahati de caine? mizeria asta cred ca a devenit o problema mai mare si decat parcarile neregulamentare. mai intrebati si dvs constantenii pt a afla care sunt problemele lor cu adevarat.