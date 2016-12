Cât de grea este munca unui spion. Ce înseamnă să fii „sub acoperire“

1

ce-i timpenia asta?

toti spionii sunt sub acoperire! doar nu te duci intr-o tara straina sa obtii informatii ca spion... la fel cu contactarea persoanelor straine din Romania; nu le contactezi ca spion... trebuie o acoperire credibila; singurii spioni oficiali, acceptati ca atare, sunt ambasadorii si personalul ambasadelor; in afara de agentii care sunt trimisi pe teren, sunt multi la baza, care lucreaza in diferite domenii; informatiile spionilor sunt concentrate si sistematizate de analisti, care fac si buletinele informative pentru Presedinte, Guvern, Parlament. De obicei, acestia nu au facut si nu fac teren. Agentii condamnati sunt cei mai buni. Se descurca mai bine, sunt mai bine legendati. Multi spioni celebri au fost condamnati si recrutati din puscarii sau dupa ce au executat pedepsele. Dupa '89, accesul in interiorul SIE se facea pe baza de mita. Ma indoiesc ca azi, nu se mai foloseste sistemul... Daca ofiterii de 40-65 ani (adica toata conducerrea) sunt invatati cu mita... si toti au facut la fel... imposibil sa termini cu practica. Cea mai motivata categorie de spioni e cea a celor condamnati abuziv de regimurile opresive. Imposibil sa-i cumperi. In plus, sunt amnistiati de revolutiile care au dus la prabusirea regimurilor respective. (Amnistia inseamna disparitia faptei, din punct de vedere juridic. Deci si a consecintelor legale, legate de ea. Dar unii comunisto/securisti ramasi in structurile SIE, uita acest amanunt. Sau comit un abuz intentionat... pentru a scapa de concurenta fostilor condamnati acuzati abuziv, incoruptibili, sa-si aduca protejatii pe baza de cap deschis cu usa. Sunt vizate in special posturile de la baza, fara riscuri si cu multe avantaje, mai putin cele de agent in teren, care mai presupun si pericole...)