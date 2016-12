Cât costă un poliţist constănţean?

Cât costă un polițist constănțean?

Un alt polițist constănțean a „călcat pe bec”, în aceste zile, el fiind prins primind mită suma de 300 de lei. Noul caz de corupție de la nivelul Poliției constănțene îl are în prim plan pe agentul Abdula Sunay, de 26 de ani, din cadrul Secției 2 de poliție rurală Mihail Kogălniceanu. În sarcina lui s-a reținut faptul că, în dimineața zilei de 25 octombrie, a depistat în trafic un bărbat conducând un tractor cu o remorcă neînmatriculate pe drumurile publice, între comunele Mihail Kogălniceanu și Nicolae Bălcescu. El l-a condus la sediu, în vederea audierii, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui autovehicul neînmatriculat pe drumurile publice. Până aici, toate bune și frumoase. Numai că, observând că există premise de a scoate un „ciubuc” și de a-și rotunji veniturile amărâte de polițist bugetar, el i-a cerut tractoristului 300 de lei în schimbul neînregistrării dosarului penal pe care ar fi trebuit să-l întocmească potrivit legii. Numai că cetățeanul, deși cu „musca pe căciulă”, nu a dat curs invitației la șpagă și a anunțat autoritățile. Așa se face că, marți seară, omul legii - care negocia aplicarea… legii - a fost prins în flagrant primind mită suma de 300 de lei, chiar în sediul Poliției. Pentru a demonstra că are cuvânt și că învoiala rămâne învoială, imediat ce a primit banii de la bărbatul pe care ar fi trebuit să-l cerceteaze, Abdula Sunay a rupt declarația pe care i-o luase denunțătorului, astfel încât, după realizarea flagrantului, bucățile de hârtie rupte au fost găsite într-o pubelă de gunoi de lângă sediul de Poliție. Mai mult, în urma verificărilor, ofițerii DGA și procurorii au constatat că dosarul penal privind depistarea în trafic a tractoristului nu fusese înregistrat în evidențele postului de poliție. În noaptea de marți spre miercuri, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au dispus reținerea polițistului pentru o perioadă de 24 de ore, el fiind prezentat, aseară, magistraților de la Tribunalul Constanța cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile, sub aspectul comiterii infracțiunii de luare de mită. Potrivit Codului Penal, pentru fapta comisă, agentul de poliție riscă o pedepasă cu închisoarea cuprinsă între 3 și 15 ani.