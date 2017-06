Casele inteligente, la Constanţa. Cele mai bune sfaturi şi preţuri, prezentate de specialistul de la Solem Electric SRL

Casele inteligente, la Constanța. Cele mai bune sfaturi și prețuri, prezentate de specialistul de la Solem Electric SRL

În ultimii ani, casele inteligente reprezintă un domeniu care a luat din ce în ce mai mult avânt, atât în România, cât și la Constanța. Pentru a putea afla cât mai multe detalii despre casele smart, plecând de la prețuri și terminând cu dotările, am ales să discutăm cu Marcel Otoman, reprezentantul firmei Solem Electric, integrator autorizat de Legrand și partener Euro Vial Lighting, la Expoziția Electrică Demonstrativă.Cu ajutorul programatorului de case inteligente se pot face scenarii și se poate automatiza orice proces dintr-o locuință. În primul rând, casele inteligente înseamnă confort și se adresează oamenilor care vor să aibă locuințe particularizate.În amenajarea unei case se lucrează cu un arhitect, designer, electricieni și instalatori. Marcel Otoman, integrator Solem Electric este parte a acestei echipe, daca se optează pentru solutia inteligenta de locuință si face posibile toate dorințele clientului si nevoile designerului, explicând tuturor celor implicați ce au de făcut.Apoi, discuția finală se traduce în programul informatic în care se lucrează, iar scenariul se downloadează în serverul casei, și casa funcționează.„După descărcarea și implementarea programului, sunt alături de client încă 3 luni, pentru modificare de scenarii. Un scenariu ar fi ca la 7 dimineața rulourile să se ridice și se trag draperiile. Acest scenariu ar putea să nu fie pe gustul tuturor membrilor familiei clientului, în cazul în care dorește să se trezească mai târziu. Scenariul de încălzire, în care living-ul să se încălzească la o anumită oră poate, de asemenea, să fie modificat de client. Practic, orice schimbare pe scenariile deja stabilite se fac în aceste 3 luni, perioadă inclusă în înțelegerea inițială”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Marcel Otoman, integrator case inteligente Solem Electric Srl.Programarea unei case inteligente durează aproximativ o săptămână, dar toată discuția despre amenajarea unei case inteligente durează mult mai mult pentru că sunt implicați designer-ul, electricianul și instalatorii. O amenajare a unei case durează cel puțin 3 luni, până la 1 an, depinzând de cererile clientului.Clienții pot opta pentru o casă inteligentă chiar și după construirea locuinței. „Ca un pacient care a venit la un doctor prea târziu, vedem ce mai putem automatiza și ceea ce contează cel mai mult, intrerupatoare radio pe usile gisante, automatizare de udat grădina și ce se mai poate face fără să spargem pereții”, ne-a mai precizat Marcel Otoman.În ceea ce privește prețurile, o automatizare inteligentă pleacă de la 1.400 de euro, iar limita superioară este bugetul pe care-l are clientul. Preturile de consultanță variază între 20 și 30% din ceea ce înseamnă componentele de casă inteligentă. Dacă sunt cumpărate mai multe produse comercializate de reprezentantul Solem, atunci procentul sediminueaza, totul bazându-se pe negocieri.Solem Electric activează pe piața de design interior constănțeană din 2008 și are în portofoliu mai multe lucrări în Constanța și Mamaia, cu prețuri ce variază între 7.000 și 12.000 de euro, în funcție de tehnologia aleasa de clienți.