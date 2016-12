CASĂ MISTUITĂ DE FLĂCĂRI, LA CONSTANŢA. O FEMEIE A ARS DE VIE, ALTA S-A INTOXICAT CU FUM

CASĂ MISTUITĂ DE FLĂCĂRI, LA CONSTANȚA. O FEMEIE A ARS DE VIE, ALTA S-A INTOXICAT CU FUM

Incendiu pe strada Timisana, nr. 37 din municipiul Constanta. Flacarile au cuprins o casa si, potrivit medicilor, o persoana a murit carbonizata. In locuinta se mai afla o femeie, in varsta de 69 de ani, care s-a intoxicat cu fum, dar se afla in afara oricarui pericol. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale din partea Det. slt. Fripis. Bucataria casei a ars in totalitate. De asemenea, a existat pericolul exploziei unei butelii, dar a fost scoasă de pompieri si racita.